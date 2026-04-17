Verujemo da ne postoji osoba na svetu koja u svom životu nema ili bar ne poznaje jednu Anu.

Mnogi pisci pisali su o ženama koje je krasilo ovo ime, a pesnici su svoju ljubav prema Ani zauvek "zaključali" u najlepše stihove.

Ana je jedno od najprisutnih kratkih ženskih imena među pripadnicima gotovo svih generacija i to ne samo na području naše zemlje, već i u čitavom svetu; uz varijacije u različitim jezicima, naravno.

Iako postoji veliki broj imena izvedenih od ovog imena, čini se da je izvorna varijanta najviše u upotrebi.

Iako ga čine od samo tri slova, ime Ana nosi jedistveno značenje.

Poreklo i značenje imena Ana

Lično žensko ime Ana je poreklom iz starohebrejskog jezika, i to od vlastite imenice Hana što znači "milost" i "zahvalnost". Određena etimološka razmatranja pominju postojanje imena Ana u starim spisima koji su i na latinskom i na grčkom jeziku, ali postoje i stavovi da se ime prvi put javilo baš u slovenskim zemljama, a pre svega u Rusiji.

Sveta Ana je bila, prema tumačenju hrišćanske religije, majka Bogorodice Marije, majke Isusa Hrista. Ona je Bogorodicu rodila u svojoj kasnoj pedesetoj godini života, posle usrdnih molitava nje i njenog supruga.

Popularnost imena Ana se vezuje upravo za verovanje da će sve devojčice sa ovim imenom biti lepe, pametne, "neukaljane grehovima", časne i poštene osobe, pa je dato ime stoga veoma popularno u mnogim zemljama.

U hrišćanstvu se kaže da ime Ana nosi "žena koja je blagoslovena", "žena koja će vaskrsnuti", "žena koja je besmrtna", "žena koja će se ponovo roditi", "žena koja je rođena bezgrešnim začećem", "žena koja je večita radost i milosrdna".

Ana je veoma cenjeno ime u hrišćanstvu i nalazi se na početku niza biblijskim imena. Od imena Ana izvedeni su mnoga druga poput: Anica, Anika, Ankica, Anja, Anita, Aneta, Eta...

Ana Komnina, vizantijska princeza, Ana Nemanjić (monahinja Anastasija), supruga srpskog kralja Stefana Nemanje, Ana Savojska, savojska grofica i vizantijska carica, Ana Dandolo, srpska kraljica, supruga kralja Stefana Prvovenčanog i majka budućeg kralja Stefana Uroša I, Ana Matvejevna Pavlova, vrhunska ruska igračica klasičnog baleta, Ana od Velike Britanije, kraljica Engleske, Škotske i Irske... Mnogo je poznatih i uspešnih žena u prošlosti koje su nosile ovo ime, a mnogo je i modernih, uspešnih Ana, kakva je Ana Ivanović, srpska teniserka.