Sobne biljke mogu da obraduju oko živopisnim cvetanjem mnogo ranije ako znate nekoliko profesionalnih trikova.
Glavni pokretač cvetanja je solarna energija. Stručnjaci preporučuju da se biljkama obezbedi 8 do 12 sati jake svetlosti dnevno. Ako prirodna sunčeva svetlost nije dovoljna, može se razmotriti upotreba standardnih LED sijalica.
Prema rečima stručnjaka, kombinacija jakog osvetljenja i blage ventilacije simulira prolećni dan, što "budi" biljku i podstiče njen razvoj.
Fosfor umesto azota
Kada se biljka priprema za cvetanje, način ishrane treba prilagoditi njenoj fazi razvoja. Kao što je navedeno u članku, preporučuje se upotreba đubriva sa većim udelom fosfora nego azota. Takav sastav podstiče formiranje pupoljaka, a ne samo bujanje zelenih listova.
Ipak, važna je umerenost — prekomerna upotreba đubriva može imati suprotan efekat i usporiti cvetanje.
Noćna hladnoća
Kod mnogih biljnih vrsta, posebno orhideja, temperaturne oscilacije igraju ključnu ulogu.
Ortega preporučuje da se biljke tokom noći drže u nešto hladnijoj prostoriji tokom nekoliko nedelja. Razlika između toplijih dana i hladnijih noći deluje kao prirodni signal koji pokreće proces cvetanja.
Pravilno zalivanje i "koristan stres"
Redovno zalivanje jeste važno, ali ponekad je biljkama potreban i određeni nivo stresa.
Stručnjak Pliska napominje da biljka koja je previše "razmažena" često razvija samo bujno zelenilo, bez cvetova. Na primer, vrste poput hoje bolje cvetaju kada se povremeno blago osuše i kada su smeštene u nešto uži saksijski prostor, što ih podstiče na cvetanje.
