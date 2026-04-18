Vernici i Srpska pravoslavna crkva, prema crkvenom kalendaru, danas slave svete mučenike Agatopoda i Teodula.

Prvi je bio ukrašen staračkom sedinom, a drugi mladićkom celomudrenošću. U vreme cara Dioklecijana vladala je hajka na hrišćane.

Ova dvojica svetitelja su pozvana da dođu na sud, zbog svoje vere. Oni su veoma srećni pošli na ovo suđenje, govoreći da su hrišćani.

Svi saveti sudije da se odreknu hrišćanske vere i da se pokore idolima bili su uzaludni. Oni se nisu pokolebali u svojoj čvrstoj veri. Zato su ih poslali u zatvor.

Posle dužeg tamnovanja i izgladnjavanja, bili su osuđeni na smrt i trebalo je da završe potopljeni na dnu mora. Tada im staviše po jedan kamen oko vrata i vezaše im ruke naopako.

Onda su ih poveli da ih potope u more. Kada su hteli da gurnu Svetog Agatopoda, on je rekao: "Evo drugim krštenjem peremo se od svih grehova i čisti odlazimo Isusu Hristu".

Njihova potopljena tela more je uskoro izbacilo na obalu i hrišćani su ih časno sahranili.

Sveti Teodul se javio poznanicima, kao anđeo svetao u belom i poručio da se njegovo imanje razdeli siromasima.

Ovi Hristovi vojnici postradali su vreme cara Dioklecijana i solunskog kneza Faustina 303. godine.