Svi koji u svom dvorištu neguju hortenzije, znaju da nema lepšeg ukrasa od onih krupnih, raskošnih lopti koje krase baštu nedeljama. Ipak, često se desi da biljka ostane nekako zakržljala, listovi počnu da žute, a cvetova bude tek po koji.

Caka nije u tome da kupujete najskuplju hemiju, nego da pogodite pravo vreme za par osnovnih stvari. April je mesec kada se bašta budi, i ako sada povučete prave poteze, vaše hortenzije će na leto izgledati kao iz časopisa.

Nije dovoljno samo ih s vremena na vreme zaliti. Da bi one zaista pokazale svoj pun potencijal, treba im malo pomoći baš sad, na početku sezone.

One su biljke koje vole pažnju, a zauzvrat vraćaju višestruko.

Tri koraka koja prave razliku da vaše hortenzije zablistaju

1. Lagano orezivanje bez preterivanja

Česta greška u aprilu je preterano korišćenje makaza. LJudi vide suve grane i krenu da seku sve redom, ne znajući da većina onih starih sorti hortenzije cveta na granama koje su izrasle još prošle godine.

Ako ih sada previše skratite, zapravo ćete odseći već formirane pupoljke i ostati bez cvetova za ovu sezonu.

U aprilu radimo samo ono najosnovnije – očistite suve ostatke cvetova od prošle zime, ali secite pažljivo, odmah iznad prvog para zdravih i zelenih pupoljaka.

Uklonite samo one grane koje su se skroz smrzle i koje su na dodir krte. Čim krene toplo vreme, videćete gde biljka „puca“ od života i izbacuje zeleno – taj deo ne dirajte, jer se tu krije vaša buduća cvetna lopta.

2. Prava prihrana za bujan start

Čim zemlja u aprilu malo ogreje, hortenzije kreću u ozbiljan rast. Tada im je potrebna dodatna energija jer troše mnogo snage da bi kasnije iznele te krupne cvetove.

Možete koristiti univerzalna đubriva za baštensko cveće, ali najbolje prolaze ona koja su namenjena biljkama koje vole malo kiseliju sredinu.

Postoji i stari štos sa talogom kafe koji mnogi iskusni baštovani i dalje koriste. On blago zakiseljava zemlju i daje joj minerale koji prijaju hortenzijama. Takođe, ako želite da vaše roze hortenzije dobiju onu specifičnu plavu boju, sada je pravo vreme da dodate preparate na bazi aluminijuma.

Važno je samo da ih sada „nahranite“ kako bi imale snage da razviju jako stablo i zdravo lišće pre nego što krenu prve vrućine.

3. Čuvanje vlage i zaštita korena

Samo ime hortenzije potiče od grčke reči koja asocira na vodu, i to nije bez razloga. One su baš veliki „potrošači“ vlage. Aprilski vetar i prvo jače sunce mogu brzo da isušu zemlju, a ako koren ostane na suvom u ovom periodu, biljka će se mučiti celog leta.

Ono što obavezno treba da uradite je da oko stabla naspete malo malča – može to biti borova kora, piljevina ili čak pokošene trave. To će pomoći zemlji da duže ostane vlažna i sprečiće da se koren pregreje kad udari julska žega.

Zalivajte ih rano ujutru, najbolje direktno u koren. Izbegavajte prskanje po listovima jer to tokom sunčanih dana može da napravi oštećenja, a i nepotrebno priziva gljivične bolesti.

Male cake za intenzivnu boju ovog baštenskog cveća

Mnogi se pitaju kako to da kod komšije ove biljke imaju mastilo plavu boju, a kod njih su bledo roze. Kvaka je u kiselosti zemljišta. Ako želite da se igrate bojama, proleće je pravo vreme za to, a evo i par proverenih caka:

Za duboku plavu boju

Potrebna vam je kisela zemlja. Pored kupovnih sredstava, možete dodati malo kiselog treseta ili borovih iglica oko korena.

Trik sa limunom

Par kapi limuna u vodu za zalivanje jednom nedeljno može učiniti čuda za intenzitet boje.

Stari trik sa gvožđem

Neki baštovani zakopaju par zarđalih eksera blizu korena – gvožđe pomaže da plava boja postane baš ona prava, kraljevska.

Za roze tonove

Ako više volite nežnije, ružičaste nijanse, dodajte malo kreča ili pepela u zemlju da smanjite kiselost.

Pravilo tajminga

Bitno je da ove promene uvodite postepeno, dok su pupoljci još u razvoju. Kad se cvet jednom potpuno otvori, njegova sudbina (i boja) je već zapečaćena za ovu sezonu.

Mesto je pola posla

Ako primetite da vaše hortenzije i pored sve nege slabo napreduju, možda im samo ne odgovara pozicija. One obožavaju jutarnje sunce, ali im popodnevna jara nikako ne prija.

Ako su stalno na direktnom suncu od podneva pa nadalje, teško će bujati ma koliko ih vi zalivali i hranili.

April je idealna prilika da ih premestite u neku polusenku ako vidite da se muče na trenutnom mestu.

Uz ovih par jednostavnih saveta, vaše dvorište će ovog leta biti prava mala cvetna oaza.

Nema veće satisfakcije nego kad prođete pored bašte, a tamo vas dočekaju hortenzije toliko teške od cvetova da prosto plene pažnju svakog prolaznika.

