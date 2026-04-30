Poljski vodoinstalater, poznat na društvenim mrežama kao @pawcio_hydraulik, redovno objavljuje video snimke o popravkama u kući. U jednom od svojih videa objasnio je kako jednostavno odčepiti odvod.

Prema njegovim rečima, ključ uspeha je brza reakcija pre nego što se cevi potpuno začepе. Preporučuje pripremu posebnog rastvora koji efikasno uklanja nakupljeni sediment. Vodoinstalater je napomenuo da se ovaj rastvor može koristiti u sudoperama, kuhinjskim sudoperama, tuševima, kadama i toaletima.

"Kuvana voda i so, ili ono što je poznato kao fiziološki rastvor, su sve što vam je potrebno. Evo kako: prokuvajte litar vode, dodajte oko kilogram soli, promešajte i sipajte vrući fiziološki rastvor u odvod. Najbolje je da ostavite da odstoji preko noći da deluje. Ujutru isperite odvod vodom, a rastvorena prljavština će se očistiti iz cevi. Ovo je jednostavno, jeftino i efikasno rešenje koje većina ljudi ima u svojoj kuhinji. Takođe se može koristiti preventivno svake nekoliko nedelja kako bi se odvod održao čistim od začepljenja", objasnio je specijalista.

Stručnjak je naglasio da rastvor treba veoma pažljivo sipati direktno u rupu, izbegavajući kontakt vrele vode sa hladnom keramikom sudopere, koja može pucati zbog nagle promene temperature.