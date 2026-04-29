Hosta je biljka poznata po svojim dekorativnim listovima, a veoma zahvalna za održavanje i može se vraćati godinama. Uz malo pažnje, postaće pravi ukras svake bašte.
Ona se može pronaći u više različitih boja, ali suštinski, nezavisno od boje i oblika lista, svaka se neguje na isti način. Iako najbolje uspevaju u senovitim delovima vrta, uz pravilnu negu mogu podneti i nešto sunca. Rastu u obliku busena iz rizoma i dolaze u raznim veličinama i bojama, pa su omiljen izbor mnogih baštovana. A mogu se saditi i u saksijama, što ih čini vrlo praktičnim.
Važno je napomenuti da mogu biti toksične za kućne ljubimce.
Sadnja
Hoste se najčešće sade kao već formirane sadnice iz saksije ili kao razvijeni koren (rizom). Sadite ih na razmak od oko 1 do 1,5 metara, u zavisnosti od sorte.
Zemlju pre sadnje rastresite do dubine oko 30 cm. Sadite ih na istoj dubini na kojoj su bile u saksiji. Idealno vreme za sadnju je rano proleće ili rana jesen (ili oko 30 dana pre prvog mraza)
Svetlo
Iako mogu rasti u punoj senci, većina sorti najbolje napreduje uz nekoliko sati indirektnog ili jutarnjeg sunca. Sorte sa žućkastim listovima posebno vole jutarnje sunce. Kod njih je bitno da se ne sade na mesta sa jakim, direktnim popodnevnim suncem.
Zemljište
Hoste nisu previše zahtevne, ali imaju svoje preference. Najbolje uspevaju u dobro dreniranoj zemlji, ne vole teška, glinovita tla koja zadržavaju vodu.
Idealno je bogato, organsko zemljište blago kisele pH vrednosti
Zalivanje
Pravilno zalivanje je ključno, zemlja treba da bude stalno blago vlažna, ali ne natopljena. Kada se biljka "primi", može podneti kraće sušne periode - Njima više prija ređe, ali obilnije zalivanje nego često i površinsko.
Temperatura i uslovi
Hoste su prilično otporne i prilagodljive, dobro podnose različite klimatske uslove, najbolje ih je saditi na mestu zaštićenom od jakog vetra.
(Espreso)
Komentari (0)