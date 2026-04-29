Jezera na Fruškoj gori privlače veliki broj turista godinama unazad. Smeštena na ovoj prelepoj planini i unutar samog Nacionalnog parka Fruška gora, predstavljaju idealno mesto za odmor u prirodi. Osim lokalnih stanovnika, spas od letnjih vrućina ili mesto u prirodi za odmor i ribolov ovde pronalaze i stanovnici okolnih većih gradova, poput Novog Sada, Sremske Mitrovice, Sremskih Karlovaca, Rume, Inđije i tako dalje. Lepota ovih jezera, ali i čitave Fruške gore svake godine privlači i sve više posetilaca iz čitave Srbije i čini ovu destinaciju sve popularnijom.

Fruška gora predstavlja prvi Nacionalni park u Srbiji. Taj status dobila je još davne 1960. godine. Ovaj podatak ne bi trebao da iznenadi bilo koga, kada znamo da se na ovoj planini može videti veliki broj prirodnih, ali i istorijskih bogatstava. Na ovom dragulju Vojvodine i Srbije nalazi se veliki broj jezera, livada, vodopada, vidikovaca, izletišta, manastira i šuma različitih vrsta. Ovaj tekst, kao što i sam naslov govori, biće posvećen prelepim jezerima Fruške gore.

Jezera na Fruškoj gori su uglavnom mala, veštačka i okružena prirodom. Nastala su u nekadašnjim kopovima ili pregrađivanjem planinskih potoka zarad potreba vodosnabdevanja okolnih, obradivih površina. Ima ih ukupno 16 i svako od njih je posebno na svoj način. Sa ovako bogotavom ponudom, jezera na Fruškoj gori mogu da zadovolje svačije potrebe: ribolovaca, ljubitelja prirode, kampera, fotografa i kupača. U nastavku teksta, nabrojaćemo sva jezera na Fruškoj gori i navesti neke od njihovih osnovnih karakteristika.

1. LEDINAČKO JEZERO (JEZERO SREBRO)

Ledinačko jezero nalazi se u blizini naselja Stari Ledinci, kod Novog sada. Nastalo je 1999. godine za vreme NATO bombardovanja Jugoslavije. Tokom trajanja agresije, oštećene su pumpe u napuštenom kamenolomu Srebro, koje su zatim prestale da pumpaju vodu i tako je nastao jedan od najlepših fruškogorskih bisera. Jezero ima oblik pasulja sa ukupnom površinom od 4 hektara. Najveća izmerena dubina jezera je 50 metara i karakteriše ga čista, zelena i hladna voda. Jezero se nalazi u privatnom vlasništvu, tako da je pristup retko kada dozvoljen. Ono u čemu ljubitelji ovog mesta mogu da uživaju, jeste prelep pogled na Ledinačko jezero sa vidikovca, koji se nalazi na njegovoj strmoj litici.

2. BEŠENOVAČKO JEZERO – JEZERO BELI KAMEN

Bešenovačko jezero, poznato još i pod nazivom Beli kamen, verovatno je najposećenije fruškogorsko jezero. Nalazi se u blizini sela Bešenovo. Iako se i ono nalazi u privatnom vlasništvu, prilaz jezeru je moguć, a tokom vrelih letnjih dana, morate poraniti ukoliko želite da parkirate automobil u blizini jezera. Bešenovačko jezero je nastalo u napuštenom kopu, koji je počeo da se puni vodom osamdesetih godina prošlog veka i sada, po nekim merenjima, dostiže dubinu od čak 57 metara. Jezero karakteriše prozirna i čista voda, sa veoma neobičnom tirkiznom, azurnom bojom. Veruje se da je zbog svog mineralnog sastava lekovita, isto kao i blato oko samog jezera.

Jezero je oivičeno stenama belog kamena, po čemu je i dobilo svoj drugi naziv. Ovakav prelep ambijent učiniće da na trenutak osetite da se nalazite na moru. Prilaz jezeru je moguć sa svih strana, a zahvaljujući stenama, ukoliko volite adrenalin, moći ćete da skačete u njega i sa visine od čak 10 metara.

3. JEZERO MOHARAČ

Jezero Moharač nalazi se na Fruškoj gori, severoistočno od naselja Erdevik, u opštini Šid. Nastalo je pregrađivanjem doline potoka Moharač. Ima izdužen oblik i sa jedne strane je obala šumovita, dok se sa druge strane nalaze oranice i zatravljene površine. Površina jezera je oko 60 hektara i ima prosečnu dubinu od oko 10 metara. Jezero Moharač poseduje veliki turistički potencijal. Okružuju ga netaknuta priroda, ptice i životinje, a krasi ga voda visokog kvaliteta, u kojoj je dozvoljeno kupanje. Ipak, i pored čiste vode, primarni posetioci ovog jezera su ribolovci. Jezero posećuju pecaroši, koji tokom čitave godine pecaju somove, šarane, amure, štuke, babuške i druge vrste bele ribe.

U okolini jezera postoje i uređene klupe sa nadstrešnicom, a na samom jezeru je dozvoljeno i kampovanje.

4. SOTSKO JEZERO – JEZERO SOT

Sotsko jezero smešteno je na zapadnom delu Fruške gore u blizini naselja Sot, nadomak Šida. Nastalo je 1977. godine pregrađivanjem potoka Šidina. Zauzima površinu od oko 33 hektara, sa prosečnom dužinom od oko 4 metra. Jezero je oivičeno brdovitom obalom, koja se u nekim delovima uzdiže i do 200 metara visine. Okružuju ga livade i šume hrasta, graba i četinara. Ovakav ambijent ga svrstava u jedno od najlepših jezera Fruške Gore, ali i čitave Srbije. Jezero je pogodno za kupanje i pecanje. Postoji uređena plaža, a osim ovih aktivnosti, možete i prošetati oko jezera uređenom stazom.

5. JEZERO DOBRODOL

Jezero Dobrodol nalazi se na južnim obroncima Fruške gore, u blizini istoimenog sela. Nastalo je sedamdesetih godina prošlog veka, podizanjem brane na Dobrodolskom potoku. Jezero površine 45 hektara i prosečne dubine oko 6 metara, karakteriše čista voda sa obiljem hrane. Obiluje krupnim primercima šarana, amura, babuške i smuđa, a ribolov je dozvoljen sa obale. Dozvoljeno je i kupanje, a jezeru se možete približiti automobilom.

6. JEZERO BRUJE – ERDEVIČKO JEZERO

Jezero Bruje, poznato još i pod nazivom Erdevičko jezero, je veštačko jezero smešteno severozapadno od Erdevika, na izlazu ka naselju Ljubi. Nastalo je osamdesetih godina prošlog veka pregrađivanjem potoka Banja. Zauzima površinu od oko 17 hektara sa prosečnom dubinom od oko 5 metara. Okružuju ga litice, visine i do 20 metara, koje su obrasle bagremom. Voda u jezeru je veoma čista, a kupanje je dozvoljeno. Na jezeru postoje uređena mesta za pecanje. Čista su, a na nekima su izgrađene i stolice sa stolovima i nadstrešnicom. Oko jezera je dozvoljeno kampovanje i paljenje vatre, uz obavezno gašenje.

7. PAVLOVAČKO JEZERO – JEZERO KUDOŠ

Pavlovačko jezero, poznato još i pod nazivom Kudoš, je smešteno na oko 8 kilometara severno od centra Rume, u pravcu Fruške gore. Nastalo je 1983. godine pregrađivanjem doline potoka Kudoš, branom dužine 400 metara. Zauzima površinu od oko 75 hektara, sa prosečnom dubinom odoko 6 metara. Jezero Kudoš je veoma popularno među rekreativnim i sportskim ribolovcima. Jezero je veoma bogato ribom, a najbrojniji su primerci tostolobika, deverike, smuđa, šarana i bele ribe. Pored ribolovaca, jezero posećuje i veliki broj kampera. Jedna od zanimljivosti, koja je podigla cenu i popularnost ovom mestu, jesto to da je Novak Đoković kupio parče zemlje na obali jezera i izgradio vilu.

8. ŠATRINAČKO JEZERO – JEZERO MEĐEŠ

Šatrinačko jezero, poznato i pod nazivom Međeš, nalazi se u Sremu, na oko 5 kilometara udaljenosti od Iriga. Smešteno je na južnim padinama Fruške gore, u blizini sela Šatrinci, po kojem je i dobilo jedan naziv. Drugi naziv nosi zahvaljujući potoku Međeš, na kojem je ovo jezero i nastalo, podizanjem brane 1984. godine. Prosečna dubina jezera kreće se oko 5 metara i zauzima površinu od 45 hektara. Jezero poseduje uređenu plažu za kupanje, sa terenima za odbojku i stoni tenis, što ga čini idealnim mestom za odmor tokom vrelih letnjih dana. Ribolov je takođe dozvoljen, a jezero je bogato smuđem, babuškom, amurom, šaranom i belom ribom.

9. JEZERO ŠELEVRENAC

Jezeo Šelevrenac nalazi se na južnim padinama Fruške gore, u blizini naselja Maradih. Udaljeno je svega desetak kilometara od Inđije. Nastalo je osamdesetih godina prošlog veka, podizanjem brane na istoimenom potoku. Zauzima površinu od oko 65 hektara i ima prosečnu dubinu od 2 metra. Kupanje na ovom jezeru je zabranjeno, ali je zato nezaobilazno kada je u pitanju sportski ribolov. Jezero Šelevrenac je u privatnom vlasništvu, pa ćete moći da pecate isključivo uz dnevnu dozvolu, koja se kupuje na prilazu ka jezeru. Uz ulaznicu dobijate i čamac za pecanje uz garanciju za uspešan ribolov. Jezero je veoma bogato ribom poput babuške, soma, šarana, smuđa, deverike i mnogim drugim vrstama.

10. BORKOVAČKO JEZERO

Borkovačko jezero se nalazi na južnim padinama Fruške gore, na svega oko 2 kilometra udaljenosti od Rume. Nastalo je sedamdesetih godina prošlog veka izgradnjom brane na potoku Borkovac. Borkovačko jezero se prostire dužinom od dva kilometra. Prosečna dubina iznosi oko 2,5 metra, dok je na centralnom delu izmerena najveća maksimalna dubina koja iznosi 5 metara. Kupanje u jezeru je dozvoljeno. Poseduje uređenu plažu sa tuševima, kao i svim potrebnim objektima, a ono što se posebno mladima dopada jeste moguće noćno kupanje. Nedaleko od jezera i plaže se nalazi česma pitke i sveže vode. Ribolov je dozvoljen samo tokom dana.

Ono što dodatno privlači pažnju posetiocima jeste ekološki Akva-kamp. On se sastoji od četiri kućice koje poseduju nekoliko ležajeva i terase i veoma su lepo dekorisane. Kućice su smeštene na baržama, a takođe svaka od njih poseduje i čamac za dodatnu razonodu i uživanje. U blizini jezera, nalazi se istoimeno izletište, a nedaleko od uređenih plaža je, 2015. godine , počeo sa radom bazen koji nosi isti naziv – Borkovac.

11. JARKOVAČKO JEZERO – LJUKOVSKO JEZERO

Jarkovačko jezero, poznato još i pod nazivom Ljukovsko jezero, nalazi se na južnim padinama Fruške gore u blizini sela Jarkovci. Nastalo je 1976. godine pregrađivanjem potova Ljukovo. Ima prosečnu dubinu od oko 2 metra i veoma je popularno među ribolovcima. Jedno je od najomiljenijih jezera za ribolovce tokom čitave godine, osim u periodu mresta ribe. Vrste riba koje dominiraju Ljukovskim jezerom su šaran, bodorka, babuška, deverika, amur, ali je pecarošima najdraža malo ređa vrsta u ovim vodama – američki patuljasti somić.

U letnjem periodu pri većim temperaturama ovu akumulaciju često posećuju kupači, iako nema uređenih plaža. Takođe, posetiocima ovog mesta je omogućena biciklistička staza oko jezera, duga oko 5,5 kilometara radi lakšeg obilaska okoline. Na samoj obali jezera se nalazi i letnjikovac grofa Pejačevića jer je ovaj posed nekada pripadao upravo ovoj porodici.

12. BINGULSKO JEZERO

Bingulsko jezero nalazi se između naselja Erdevik i Bingula. Kupanje i ribolov su dozvoljen, ali ovo malo jezero nije previše popularno među posetiocima, jer se u njegovoj okolini nalaze mnogo poznatija i popularnija jezera Bruje i Moharač. Predstavlja idealno mesto ukoliko želite da uživate u prirodi, tamo gde nema ljudi.

13. ČALMANSKO JEZERO – JEZERA ČALMA I, II i III

Čalmansko jezero nalazi se pod južnim delom Fruške gore, ne levoj obali reke Save, smešteno tik uz istoimeno selo. Pripada teritoriji opštine Sremska Mitrovica. Čalmansko jezero je veštačka akumulacija i ono zapravo predstavlja skup tri manja jezera: Čalma I, Čalma II i Čalma III. Izgrađena su sedamdesetih godina dvadesetog veka. Uređene staze do jezera ne postoje, a kupači i ribolovci su retki i uglavnom ga posećuju ljubitelji prirode.

14. POPOVIČKO JEZERO

Popovičko jezero nalazi se u blizini vikend-naselja Popovica. Ovo malo jezero, smaragdne boje, smešteno je u blizini samog izletišta. Do njega možete doći kada kod raskrsnice, pokraj izletišta, nastavite kretanje Jezerskim putem. Popovičko jezero se nalazi odmah pokraj puta i okruženo je veoma gustom šumom. Ne posećuje ga veliki broj turista, tako da Vam ovo mesto pruža sjajnu priliku da se u potpunosti prepustite prirodi. Popovičko jezero je veoma bogato ribom, jer se u njemu mresti šaran. Kada se približite vodi, moći ćete da primetite veliki broj jata ribe. Jezero je, kao mrestilište, zaštićeno i pecanje je strogo zabranjeno.

15. JEZERO VRANJAŠ

Jezero Vranjaš nalazi se jugoistočno od naselja Manđelosa i pripada teritoriji opštine Sremska Mitrovica. Jezero Vranjaš je nastalo 1976. godine. Vodom se puni iz istoimenog potoka, ali i iz lokalnih izvora. Ima i svoju otoku, potok Manđelos. Zauzima površinu od oko 20 hektara i predstavlja jedno od omiljenih mesta među ribolovcima. Bogato je babuškom, šaranom, amurom i tostolobikom.

16. JEZERO KAPAVICA

Jezero Kapavica smešteno je duboko u šumi, u blizina sela Vizić. Ovo jezero nosi titulu najmanjeg jezera u Nacionalnom parku Fruška gora. Kupanje i pecanje nisu mogući, jer je jezero previše obraslo trskom. Vodom ga pune ozbližnji izvor i podzemne vode. Put do jezera Kapavica je veoma interesantan i ostaviće na Vas nesvakidašnji utisak. Priroda i napuštene vikendice ukazuju na nekadašnju živost ovog mesta, koje se sada u potpunosti prepustilo tišini prirode.