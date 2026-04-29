Ako naletite na ovu bubu u kući, nikako je nemojte ubijati: Napravićete samo sebi veću nesreću

Kada su stonoge u pitanju one uništavaju sve ostale grozne bube u vašem domaćinstvu.

One traže vlažna mesta u kući i vrebaju plen, a poslastica su im bubašvabe, termiti, paukovi, ali ne libe se da uklone baš sve što gmiže po vašoj kući.

Neverovatno su brze. Prve dve nožice služe kao kandže sa otrovom. Pre nego što počnete da paničite, ne brinite, time mogu da ubiju samo druge bube, ali vama ne mogu da naškode.

Imaju jako brz metabolizam što znači da su stalno gladne i uvek u potrazi za novim zalogajem.