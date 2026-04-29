Upozorenje: Šta prvo uradi đavo kada uđe u telo čoveka

Među njima se ističe i sveštenik Predrag Popović, čije se reči, stavovi i razmišljanja rado prate i uvažavaju kako među vernicima, tako i među širom publikom na društvenim mrežama, posebno na Fejsbuku i Jutjubu. Ovoga puta, osvrnuo se na temu samoće i duhovne zamke uverenja da čoveku "nije potreban niko".

Opasnost izolacije i unutrašnje zatvorenosti

Otac Predrag Popović govori da nas đavo odvaja od suštine kad kažemo da nam u životu ne treba niko.

- Meni ne treba niko. Samo ja i Bog - razmišljanje je koje, kako navodi i upozorava otac Predrag Popović, nosi sa sobom brojne zamke jer se na taj način odvajamo od porodice, postajemo lenji i nama je lakše upravljati bez opiranja. Na taj način čovek uči da voli samoću, a naš sveštenik ističe da takav odnos prema životu može biti opasan.

Zamka pogrešnog duhovnog uverenja

"Čovek misli da i dalje služi Bogu, a nije tako."

- Đavo je time udario na suštinu spasenja čoveka, a čovek i dalje ima utisak da je Božji i da služi Bogu. Posle toga je sve veoma lako - započeo je priču otac na svom Fejsbuk profilu.