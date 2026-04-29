Žbunje može da doda prelepu boju vašoj bašti i da stvori strukturu. Ove skulpturalne biljke će napredovati iz godine u godinu, definišući ivice i ocrtavajući staze — ali samo ako ih posadite na pravo mesto.

Kao i sve u vašoj bašti, njima je potrebna pravilna nega da bi napredovali, a to počinje postavljanjem na pravo mesto.

U nastavku vam otkrivamo 4 mesta koja treba da izbegavate kada je sadnja žbunja u pitanju:

Mala dvorišta



Kada sadite žbunje, lako je potceniti koliko će veliko postati. Dakle, ako ga posadite u malom prostoru ili dvorištu, to može da izazove probleme u budućnosti — posebno ako vas nedostatak prostora primorava da ga posadite blizu prilaza ili kuće.

- Video sam mnoge baštovane sa dobrim namerama kako postavljaju žbunje uz kuću jer u početku izgleda uredno — samo da bi nekoliko godina kasnije otkrili da se stalno orezuje kako ne bi blokirao prozore ili staze- kaže Tabar Giford, glavni baštovan u Američkim livadama.

Uvek proverite visinu i širinu žbunja pre nego što ga posadite — ovo će vam pomoći da izaberete najbolje mesto. Ako je vaše dvorište manje, razmislite o patuljastoj sorti.

Tamo gde ima previše senke ili previše sunca



Različiti grmovi imaju različite zahteve za svetlošću — imajte to na umu kada birate mesto za njihovu sadnju. Neki će uspevati u delimičnoj hladovini, dok drugima treba puno sunca.

- Odvojite malo vremena da posmatrate kako se sunčeva svetlost kreće kroz prostor tokom dana pre sadnje. Ako mesto ima jako popodnevno sunce, izaberite grmove otporne na sunce. Ako ostaje u hladu veći deo dana, potražite grmove prilagođene hladu.- kaže Giford.

Saksije



Gajenje u saksijama je odličn ako nemate mnogo mesta u dvorištu, ali nije najbolje rešenje za žbunje.

Pošto ove biljke imaju razvijen sistem korenja, manja saksija će ograničiti njihov rast, pa čak i prouzrokovati njihovo isušivanje.

- Žbun u saksiji je pomalo kao život u garsonjeri – funkcioniše neko vreme, ali na kraju prostor postaje ograničavajući- kaže Giford.

Neke kompaktnije sorte mogu biti pogodne za saksije, ali višegodišnje biljke i cvetne trave bolje funkcionišu za većinu saksija.

Slabo drenirano zemljište



Većina žbunja neće uspevati u vlažnom zemljištu, pa proverite da li je zemljište dobro drenirano pre nego što se odlučite za mesto.

Zasićena zemlja može prouzrokovati gušenje i truljenje korena žbunja.

- Jednostavan način da se testira drenaža je da se iskopa rupa i napuni vodom. Ako voda i dalje stoji tamo nekoliko sati kasnije, zemljište može presporo da se drenira za većinu žbunja.- kaže Giford.

Glossy