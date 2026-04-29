Srpska pravoslavna crkva (SPC) i njeni vernici danas proslavljaju Svete mučenice Agapiju, Hioniju i Irinu.

Njihova imena na grčkom jeziku znače Ljubav, Sneg i Mir.

One su bile rođene sestre, iz okoline Akvileje (ili Soluna). Kada je car Dioklecijan bio u Akvileji naredio je da se pogubi znameniti duhovnik Hrisogon. U to vreme neki stari prezviter Zoil je, kako hrišćani veruju, imao viziju koja mu je otkrila gde se nalazi nesahranjeno telo Hrisogonovo nesahranjeno.

Starac je našao telo ovog mučenika, položio ga u sanduk i držao u svome domu. Hrišćani veruju da mu se trideseti dan posle toga javio Sveti Hrisogon i izvestio ga, da će u toku devet dana one tri devojke mučenički postradati, a da će i on u to vreme preminuti. Istu viziju imala je i Anastasija Uzorešitelnica, koja je pošla za svojim učiteljem Hrisogonom.

I zaista, posle 9 dana i starac Zoil je preminuo, a tri sestre su izvedene na sud pred cara. Car je savetovao devojke da se poklone idolima, ali one su to odbile i ispovedile svoju veru u Hrista.

Irina je rekla caru da je glupo klanjati se stvarima od kamena i drveta, koje su poručene za pogođenu cenu, da se naprave rukama kakvog smrtnog čoveka.

Car se razbesneo i bacio ih u tamnicu, a kada je pošao u Makedoniju, poveo je sa sobom sve robove i zatvorenike, među kojima i ove tri sestre. Potom ih je dao nekom vojvodi Dulkitiju koji je hteo da siluje device, ali kada je hteo da uđe kod njih u tamnicu, u vreme kada su se one molile Bogu, poludeo je i napao crne kotlove i lonce ispred vrata, počevši da ih grli i ljubi. Čuvši car za ovaj slučaj naredio je da drugi vojvoda, Sisinije, preduzme suđenje ovim sestrama.

Posle teškog mučenja, sudija je osudio prve dve sestre na spaljivanje, a Irinu je zadržao još neko vreme. Hrišćani veruju da su, kada je sudija poslao Irinu vojnicima u bludilište, anđeli Božji spasili ovu devicu, vratili vojnike, a nju izveli na jedno brdo.

Sutradan je izašao vojvoda sa vojnicima prema tom brdu, ali ne mogavši da se popne, naredio je da Irinu ubiju strelama. Sveta Anastasija je prikupila sva tri tela na jedno mesto i sahranila. Sve su stradale oko 304. godine.

Srpska pravoslavna crkva slavi ih 16. aprila po crkvenom, a 29. aprila po gregorijanskom kalendaru.

Na ovaj dan, veruje se da valja zamisliti želju i svete mučenice će se potruditi da vam je ispune.