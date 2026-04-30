- Nama su bile tri stvari najvažnije, struja i putevi, kao i da povratimo našu objekat naše Mesne zajednice. Proleće smo dočekali sa rešenim tim problemima i zaista smo srećni i zahvalni. Objekat Mesne zajednice koji je gradio moj deda i drugi meštani bio je prodat, sada je uz pomoć države to otkupljeno i dato nama na upravljanje. Takođe, dece ima u našem selu sve više pa je naš sledeći cilj da se ovde otvori vrtić. To je dokaz da sela zaista žive, ako ima mladih koji će na selu da ostanu da žive i rade, kaže za RINU Đorđe.

U Drgačevo je danas ponovo stigao i ministar za javna ulaganja Darko Glišić, koji je izrazio zadovoljstvo da skoro sve što je obećano to je i ispunjeno.

- Radovi na realizaciji ključnih stvari već privode se radovi kraju. Problem oko doma u Rtarima smo rešili na radost meštana. Oko trafo stanice smo takođe razgovarali. I to smo rešili. Uradili smo ceo vod, dva kilometra i 700 metara, što je bio problem u ovom selu i u okolnim selima. Ima još malo problema, ali sve se rešava, rekao je Glišić. On dodaje da će i dalje nastaviti da obilazi Dragačevo, kako bi se i lično uverio da je sve planirano završeno. Ono što sam vam obećao, da ću posle izbora obići sve koje sam obišao pre izbora – to sam i uradio. Ja ću dolaziti i dalje, i u maju i u junu, da pratim da li se sve rešava. Neću da okrećem glavu od ljudi. Pogledali smo se u oči, dali reč i treba da se to ispuni. Ništa neće ostati nerešeno, poručio je Glišić.