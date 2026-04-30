Ministar kulture Nikola Selaković ocenio je da otkup predstavlja nastavak politike zaštite i povratka kulturnog nasleđa Srbije.
„Reč je o doslednoj državnoj politici da se kulturno blago koje pripada našem narodu vraća u zemlju i čuva u domaćim institucijama“, naveo je Selaković.
On je podsetio da su u prethodnom periodu u Srbiju vraćeni brojni vredni predmeti i umetnička dela, među kojima su istorijski artefakti i dela značajnih ličnosti.
Slika „Stražar koji se odmara“ pripada orijentalističkom ciklusu Paje Jovanovića, koji je doprineo njegovom međunarodnom ugledu, a deo tog opusa danas se nalazi u privatnim kolekcijama širom sveta.
U saopštenju se navodi da će novo delo doprineti daljem razvoju likovne zbirke Istorijskog muzeja Srbije i očuvanju nacionalnog kulturnog nasleđa.
Srbija na aukciji kupila sliku Paje Jovanovića za Istorijski muzej
Ministarstvo kulture otkupilo je na aukciji u Londonu sliku „Stražar koji se odmara“ autora Paja Jovanović, koja će biti deo zbirke Istorijski muzej Srbije, saopštilo je Ministarstvo.
Delo je kupljeno 28. aprila u aukcijskoj kući Sotheby's po ceni od 170.000 funti, bez pratećih troškova, a kupovinu je realizovala Ambasada Srbije u Ujedinjenom Kraljevstvu po ovlašćenju Vlade.
