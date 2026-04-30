Lukovska banja je jedna od banja u Srbiji koja ima veliki broj lekovitih izvora. Ova banja se nalazi na jugu Srbije na istočnim padinama Kopaonika, a od Beograda je udaljena 300 kilometara.

Ova banja u Srbiji beleži sve veći broj ljudi koji je posećuje, a kako i ne bi, kada noćenje u neposrednoj blizini banje može da se nađe za samo 5 evra. Kako je naveo vlasnik, u pitanju je privatan smeštaj u Lukovskoj Banji, a gostima su po toj ceni na raspolaganju su 12 novoizgrađenih dvokrevetnih soba na dva nivoa. Svaki nivo ima zajednički dnevni boravak i zajedničku kuhinju. Svaka soba poseduje kupatilo, kablovsku TV, Internet, podno grejanje. Dodato je još da objekat poseduje parking ukoliko dolazite svojim autom.

Za 8,5 evra (944 dinara) se u ovoj banji u Srbiji može naći prenoćište 50 metara od strogog centra, s tim što je istaknuto da je cena skuplja ako je broj noćenja manji od 5, pa je cena u tom slučaju 1000 dinara po osobi dnevno.

Za nešto više od deset evra, odnosno za 1.500 dinara po osobi se nudi smeštaj u Lukovskoj banji koji raspolaže sa dve dvokrevetne sobe, a nalazi se, kako se navodi, na 50 metara od autobuske stanice, a na 70 metara od hotela "Kopaonik".

U Lukovskoj banji se uspešno leče:

Problemi sa krvnim sudovima

Bolesti mokraćnih kanala, bešike, i problemi sa bubrezima

Svi oblici reume i reumatskih oboljenja

Problemi sa krvnim pritiskom

SIJARINSKA BANJA

Sijarinska banja je jedna od najjeftinijih banja u Srbiji, baš u ovoj banji pronašli smo oglas gde se smeštaj izdaje za samo 300 dinara po osobi za jednu noć. Sijarinska banja je jedinstvena je u Evropi po termalnim izvorima tople vode.