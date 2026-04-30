NAJJEFTINIJE BANJE U SRBIJI SU OVE TRI! Posećuju ih i domaći i strani gosti, a pomažu u lečenju od različitih bolesti
NAJJEFTINIJE BANJE U SRBIJI SU OVE TRI! Posećuju ih i domaći i strani gosti, a pomažu u lečenju od različitih bolesti

Posetioci osim u njihovim lekovitim svojstvima u ovim banjama uživaju u čistom vazduhu i prelepoj prirodi, a pristupačne cene smeštaja su još jedna prednost u odnosu na druge banje

 
 

Svaka od ove tri najjeftinije banje u Srbiji ima bogatu i dugu istoriju i leče mnoge bolesti.

LUKOVSKA BANJA

Lukovska banja je jedna od banja u Srbiji koja ima veliki broj lekovitih izvora. Ova banja se nalazi na jugu Srbije na istočnim padinama Kopaonika, a od Beograda je udaljena 300 kilometara.

Ova banja u Srbiji beleži sve veći broj ljudi koji je posećuje, a kako i ne bi, kada noćenje u neposrednoj blizini banje može da se nađe za samo 5 evra. Kako je naveo vlasnik, u pitanju je privatan smeštaj u Lukovskoj Banji, a gostima su po toj ceni na raspolaganju su 12 novoizgrađenih dvokrevetnih soba na dva nivoa. Svaki nivo ima zajednički dnevni boravak i zajedničku kuhinju. Svaka soba poseduje kupatilo, kablovsku TV, Internet, podno grejanje. Dodato je još da objekat poseduje parking ukoliko dolazite svojim autom.

Za 8,5 evra (944 dinara) se u ovoj banji u Srbiji može naći prenoćište 50 metara od strogog centra, s tim što je istaknuto da je cena skuplja ako je broj noćenja manji od 5, pa je cena u tom slučaju 1000 dinara po osobi dnevno.

Za nešto više od deset evra, odnosno za 1.500 dinara po osobi se nudi smeštaj u Lukovskoj banji koji raspolaže sa dve dvokrevetne sobe, a nalazi se, kako se navodi, na 50 metara od autobuske stanice, a na 70 metara od hotela "Kopaonik".

U Lukovskoj banji se uspešno leče:

Problemi sa krvnim sudovima

Bolesti mokraćnih kanala, bešike, i problemi sa bubrezima

Svi oblici reume i reumatskih oboljenja

Problemi sa krvnim pritiskom

SIJARINSKA BANJA 

Sijarinska banja je jedna od najjeftinijih banja u Srbiji, baš u ovoj banji pronašli smo oglas gde se smeštaj izdaje za samo 300 dinara po osobi za jednu noć. Sijarinska banja je jedinstvena je u Evropi po termalnim izvorima tople vode.

Noćenje u ovoj banji može se naći po dosta povoljnim cenama. Tokom listanja oglasa, naišli smo na jedan gde se izdaje apartman za 14 evra po osobi.U opisu oglasa stoji da se apartman nalazi u blizini banje, od banje je udaljen svega 500 metara. Gostima je od dodatne opreme na raspolaganju internet, tv, pokrivači, posteljina...

Jedan od oglasa nas je iznenadio. Sobe za izdavanje u Sijarinskoj banji koja se nalazi 100 metara od gejzira je samo 500 dinara po osobi, a na raspolaganju su vam tri dvokrevetne sobe, terasa, kupatilo.

Iako ste milsli da je 500 dinara previše jeftino, pronašli smo još jedan oglas gde je cena noćenja, verovali ili ne 300 dinara. Smeštaj se nalazi na samo 150 metara od hotela i gejzira, a isto toliko i od olimpijskog bazena.

Bolesti koje se leče i tretiraju u banji su:

Problemi sa kičmom i leđima

Više vrsta reumatizma

Ostala oboljenja koštano-mišićnog sistema

Ginekološki problemi

Bolesti pluća i ostalih disajnih organa

Konjuktivitis

Šećerna bolest

Anemija

Neki oblici neuroze i stanja psihofizičke iscrpljenosti organizma

Bolesti bubrega i mokraćnih puteva

Bolesti žuči, žučnih puteva, pankreasa i jetre

Bolesti digestivnog trakta

Kožna oboljenja

 

PRIBOJSKA BANJA

 

Pribojska banja iako još uvek nije iskoristila puni potencijal, na dobrom je putu da se uskoro izdigne na sam vrh u posećenosti, posebno po ceni smeštaja koje se kreće od 1.000 dinara za dve osobe.

Pribojska banja udaljena je od Beograda 280 kilometara. Smeštena je na jugozapadu Srbije, u centralnom delu opštine Priboj po kojoj je i dobila naziv, i leži na skoro 550 metara nadmorske visine, okružena planinama, jedna je od najlepših banja u Srbiji.

Cene smeštaja kreću se od 1.000 dinara, koliko košta jedno noćenje u dvokrevetnoj sobi za dve osobe, sa pogledom na prelepu prirodu sa velike terase. Delux sobe, kako ih vlasnici opisuju u ovoj banji koštaju za koji evro više. Tačnije za 15 evra može se iznajmiti dvokrevetna soba, ali je turistima za taj novac na raspolaganju i soba za rekreaciju i zatvoreni bazen.

Ceo apartman od 45 kvadrata u ovoj banji može se iznajmiti za 30 evra, a prema navodima vlasnika smeštajna jedinica za tu cenu može da ugosti 3 osobe, a za samo 1.000 dinara više na maloj udaljenosti od banje može se iznajmiti cela vikendica ili ceo stan.

Šta se leči u Pribojskoj banji:


Hronični zglobni i vanzglobni reumatizam

Oboljenja perifernih nerava

Postraumatska stanja

Oboljenja kičmenog stuba

Poremećaji periferne cirkulacije

Ginekološka oboljenja

Bolesti organа za varenje

 

Povezane vesti

Ovo niko nije očekivao: Pokrenuta inicijativa da Prijepolje dobije visokoškolsku ustanovu - sjajna vest za omladinu u Polimlju
Rina

Ovo niko nije očekivao: Pokrenuta inicijativa da Prijepolje dobije visokoškolsku ustanovu - sjajna vest za omladinu u Polimlju

10:00 | 0
Zašto skidamo kapu iz poštovanja?
Shutterstock

Zašto skidamo kapu iz poštovanja?

14:30 | 0
Da li treba da se krstite kada prolazite pored crkve?
Foto: Shutterstock

Da li treba da se krstite kada prolazite pored crkve?

13:00 | 0
Četiri najgora mesta gde možete da posadite žbunje: Važni saveti baštovana spasiće vas problema
shutterstock

Četiri najgora mesta gde možete da posadite žbunje: Važni saveti baštovana spasiće vas problema

11:23 | 0
Upozorenje: Šta prvo uradi đavo kada uđe u telo čoveka
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Upozorenje: Šta prvo uradi đavo kada uđe u telo čoveka

10:00 | 0
Komentari (0)
Prethodna vest DANAS IZGOVORITE OVIH 38 REČI: Pomolimo se velikom svecu
06:15 | 0
Sledeća vest Ovo niko nije očekivao: Pokrenuta inicijativa da Prijepolje dobije visokoškolsku ustanovu - sjajna vest za omladinu u Polimlju
10:00 | 0

Najnovije

Najčitanije

0min

Ovo niko nije očekivao: Pokrenuta inicijativa da Prijepolje dobije visokoškolsku ustanovu - sjajna vest za omladinu u Polimlju

1H

NAJJEFTINIJE BANJE U SRBIJI SU OVE TRI! Posećuju ih i domaći i strani gosti, a pomažu u lečenju od različitih bolesti

3H

DANAS IZGOVORITE OVIH 38 REČI: Pomolimo se velikom svecu

13H

Svaka bašta treba da ima ovu biljku: Ima lepše listove od bilo kog cveta, a gaji se nikad lakše - uspeva i u hladu, a ne mora ni da se zaliva redovno

14H

Ako naletite na ovu bubu u kući, nikako je nemojte ubijati: Napravićete samo sebi veću nesreću

1D

DANAS SLAVIMO TRI MUČENICE KOJE SU POSTRADALE ZBOG VERE U HRISTA: Veruje se da ispunjavaju sve želje ako...

21H

Da li treba da se krstite kada prolazite pored crkve?

24H

Upozorenje: Šta prvo uradi đavo kada uđe u telo čoveka

1D

Veruje se da ova hrišćanska imena donose sreću: Imaju prelepu simboliku

18H

Turski kafedžija otkriva kako se kuva prava turska kafa: Lakše je nego što smo mislili, ovo je ključ dobrog ukusa

Vidi sve

Preporučujemo

Cvet koji čuva kuću od zlih sila, cveta raskošno i do 15 godina
Foto: Shutterstock | Šaterstok

Cvet koji čuva kuću od zlih sila, cveta raskošno i do 15 godina

Ovo nije Bali - ovo je Srbija - nestvarna lepota na istoku: Ovaj vodopad je visok 7 metara, boja ostavlja bez reči
FOTO:RINA

Ovo nije Bali - ovo je Srbija - nestvarna lepota na istoku: Ovaj vodopad je visok 7 metara, boja ostavlja bez reči

Pospite mrvicu ovog praha oko paradajza: Rodiće duplo više, a plodovi će biti krupniji i mesnatiji
shutterstock

Pospite mrvicu ovog praha oko paradajza: Rodiće duplo više, a plodovi će biti krupniji i mesnatiji

“Imam verujte, veliki razlog”: Evo šta je prethodilo samoubistvu Branka Ćopića, njegova oproštajna poruka kida dušu
Prinstcreen

“Imam verujte, veliki razlog”: Evo šta je prethodilo samoubistvu Branka Ćopića, njegova oproštajna poruka kida dušu

Ovo selo leži na termalnom blagu, nazivaju ih još i čedovske banjice: Decenijama se meštani leče na ovim izvorima - voda vruća usred zime
Rina

Ovo selo leži na termalnom blagu, nazivaju ih još i čedovske banjice: Decenijama se meštani leče na ovim izvorima - voda vruća usred zime

Vremenska prognoza