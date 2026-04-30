- Odluka je doneta na osnovu sprovedenih analiza i istraživanja, kao i kontinuiranog praćenja potreba građana. Planirano je da buduća visokoškolska ustanova, osim mladima iz Prijepolja, bude dostupna i studentima iz susednih opština, čime bi ovaj grad dobio ulogu regionalnog centra obrazovanja, saopštila je lokalna samouprava.

Dodaju da prema rezultatima analiza, postoji izražena potreba za ovakvom institucijom, ali i značajno interesovanje mladih da studije nastave u mestu prebivališta ili njegovoj blizini.

U lokalnoj samoupravi ističu da bi otvaranje visokoškolske ustanove predstavljalo važan korak ka zadržavanju mladih, jačanju ljudskih resursa i ukupnom društveno ekonomskom razvoju opštine.

U narednom periodu Opština Prijepolje planira da preduzme sve neophodne aktivnosti kako bi uspostavila saradnju sa nadležnim institucijama i relevantnim partnerima, sa ciljem stvaranja uslova za realizaciju ove inicijative.