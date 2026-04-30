Ova investicija ima veliki značaj za čitav kraj, posebno za mlade ljude koji žele da ostanu u svom mestu i tu grade budućnost.

- Ljudi vredno rade na svojim imanjima, ali za te mlađe generacije, za te generacije koje sve više upisuju tehničke, IT i druge smerove, ovo će zaista biti prava oaza za njih, da imaju bukvalno ispred svoje kuće mesto gde mogu da rade, dobro zarade i pokažu sve ono što su naučili u školama i na fakultetima. Ne može mnogo većih mesta da se pohvali da će imati jedan takav pogon, a kamoli jedno selo“, rekao je ministar za javna ulaganja Darko Glišić.

On je dodao da je ovo važan dan za opštinu Lučani i čitav dragačevski kraj.

- Čestitam ljudima iz Kotraže, celom Gornjem Dragačevu i Guči. Svi mlađi ljudi koji imaju interesovanja za taj smer mogu ovde da pronađu svoj izvor egzistencije. To je izuzetna stvar. Hvala pre svega predsedniku Republike koji je dao inicijativu da se ovde napravi fabrika, kao i svima koji su kasnije preuzeli teret tih obaveza da se taj posao realizuje. Danas je 28. april i treba da ga zabeležimo kao značajan datum za cele Lučane, poručio je Glišić.

Lokaciju gde bi trebalo da bude ova moderna fabrika obišli su i biznismeni Milenko Kostić i Željko Mitrović.

- Ideja je da napravimo jednu od najmoćnijih i najvećih fabrika elektromotora, sigurno u regionu, a možda i jednu značajniju i u Evropi. Kapacitet bi bio 40.000 motora mesečno, a razvoj bi se odvijao u nekoliko faza. Zaposlili bismo odmah pedesetak ljudi, a u razvijenoj fazi možda i 150, možda i više“, kazao je Mitrović.

Prema njegovim rečima, u fabrici će se proizvoditi više vrsta motora, pre svega za robotiku i industriju bespilotnih letelica.

- Radili bismo jednosmerne motore bez četkica, steper motore, servomotore, praktično sve motore koji se danas koriste u robotici. Prvo bismo počeli sa jednosmernim motorima bez četkica, jer su trenutno najtraženiji i najviše se koriste. Ako sve bude kako treba, prvi motori mogli bi da izađu odavde već za tri do četiri meseca“, naveo je Mitrović.

On je dodao da će početak proizvodnje biti ubrzan zahvaljujući postojećem objektu.

- Zahvaljujući Koletu uštedeli smo osam do 12 meseci, jer ne moramo da gradimo halu od početka, već možemo da se sa mašinama i kompletnom tehnologijom uselimo u već postojeći kapacitet“, rekao je Mitrović.

Privrednik iz Dragačeva Milenko Kostić Kole podsetio je da su meštanima tokom izborne kampanje obećana nova radna mesta i bolji uslovi za život, te da sada sledi realizacija tog obećanja.

- Ono što smo obećali za vreme izbora, da ćemo nešto ovde u Kotraži napraviti, da zaposlimo 100 do 150 radnika, od 50 će krenuti. Evo, mi počinjemo tu realizaciju. Nisu bile prazne priče, kao što smo obećali i oko puteva i oko vode“, kazao je Kostić.

On je istakao da je cilj da mladi ostanu na selu i zasnivaju porodice u svom kraju.

- Sad krećemo i taj pogon da ovde naši ljudi imaju neku sigurnost, da mladi ostaju na selu, da se žene, da pravimo svadbe ovde. Ja sam tu da pomognem maksimalno što mogu i pomagao sam i pomagaću koliko god treba“, poručio je Kostić.