Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Prepodobnog Jovana.

Prepodobni Jovan bio je učenik Svetog Grigorija Dekapolita.

Jovan je bio rodom iz Janjine, negdašnje prestonice cara Pira. Kada su mi preminuli roditelji, mladi Jovan se preselio u Carigrad i tamo nastavio da se bavi svojim zanatom.

Ne mnogo pre toga Turci su osvojili Carigrad, i mnogi od hrišćana su se iz straha odrekli Hrista i primili Muhamedovu veru. Jovan je imao svoju radnju baš među ovakvim poturicama.

remenom je sa njima počeo da ulazi u rasprave o vjeri, pa najzad i ukorevati zbog izdaje Hrista. Tada su da predali sudu i lažno optužili kao tobož da je on bio ranije primio Islam, pa se sad ponovo vratio u hrišćanstvo.

Pošto bi mučen i tučen štapovima i gvozdenim šipkama, vrgoše ga u tamnicu. Drugi dan — beše dan Vaskrsa Hristova — ponovo ga povedoše na istjazanje, a Jovan izađe radosno pevajući: “Hristos voskrese iz mrtvih!” Mučiteljima svojim on hrabro reče: “Činite što hoćete, da bi me što pre poslali iz ovog kratkovremenog života u život večni: rob sam Hristov, Hristu sledujem, za Hrista umirem, da bi s Njim živeo!”.

Posle toga Jovana su vezali i doveli do spališta. Videći oganj spremljen za njega, Jovan je sam potrčao i skočio u plamen. A mučitelji njegovi videvši kako on voli smrt u ognju, izvukoše ga iz ognja i osudiše na posečenje mačem. Kada mu odsekoše glavu, baciše i glavu i telo u oganj.

Tako skonča smrću mučeničkom i primi slavni mučenički venac sveti Jovan Janjinski 18 aprila 1526 g.

Tropar (glas 8):

U tebi se, oče, sigurno spase bogolikost, jer si primivši Krst, sledio Hrista. Delima si učio prezirati telo, želeći više za dušu stvari besmrtne, zato i sa Anđelima, Sveti Jovane, raduje se duh tvoj.