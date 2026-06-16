Posebno intenzivne kontrole biće sprovedene u petak, 19. juna, kada će širom Evrope biti realizovan takozvani „Alcohol and Drugs Marathon“. Tada će tokom puna 24 časa na putevima biti angažovani svi raspoloživi alkometri, kao i uređaji za otkrivanje prisustva psihoaktivnih supstanci u organizmu.

Koliko je problem ozbiljan, pokazuju i podaci saobraćajne policije. Samo u prvih pet meseci ove godine iz saobraćaja je isključeno više od 22.000 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola. Više od 3.000 njih zadržano je u službenim prostorijama, jer su imali preko 1,20 promila alkohola u organizmu.

Pored toga, iz saobraćaja je isključeno i oko 1.100 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, što je za čak 50 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova apeluju na građane da ne sedaju za volan pod dejstvom alkohola ili droga, već da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.