Komandant Štaba za vanredne situacije i predsednik opštine Prijepolje Drago Popadić istakao je da je cilj sednice blagovremena priprema svih nadležnih institucija kako bi se adekvatno reagovalo u slučaju vanrednih događaja tokom letnjih meseci.

„Svi smo svedoci da smo prethodnih godina imali požare na više lokacija. Zato preduzimamo sve što je u našoj moći kako bismo bili spremni da reagujemo ukoliko dođe do njihovog izbijanja“, rekao je Popadić.

Na sednici je bilo reči i o mogućim problemima sa snabdevanjem pijaćom vodom tokom letnjih meseci. Iako se nadležni nadaju da do restrikcija neće doći, zaključeno je da je neophodno pripremiti planove za reagovanje u slučaju eventualnih poremećaja u vodosnabdevanju.

Posebna pažnja posvećena je zaštiti od požara u ruralnim područjima, gde se tokom leta najčešće registruju požari na otvorenom prostoru. Članovi Štaba apelovali su na građane da svojim ponašanjem ne ugrožavaju bezbednost i da izbegavaju aktivnosti koje mogu izazvati požare.

Jedan od zaključaka sednice jeste i nastavak preventivnih obilazaka i uređenja vodotokova drugog reda i kritičnih lokacija na teritoriji opštine. Nadležne službe će u narednom periodu obilaziti potoke i manje vodotokove kako bi na vreme uočile i otklonile potencijalne probleme koji bi mogli dovesti do izlivanja i ugrožavanja domaćinstava.

Iz Opštinskog štaba za vanredne situacije poručuju da je prevencija najvažniji segment zaštite i pozivaju građane da odgovornim ponašanjem doprinesu smanjenju rizika od požara, poplava i drugih elementarnih nepogoda.