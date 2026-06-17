Danas se po kalendaru Srpske pravoslavne crkve obeležava Sveti Mitrofan.

Njegov otac Dometije, brat rimskog cara Prova, izbegao je iz Rima kao hrišćanin za vreme gonjenja hrišćana i došao u Vizantiju.

Episkop vizantijski Tit posvetio ga je za prezvitera. Po smrti Titovoj Dometije je postao episkop vizantijski. Posle smrti Dometijeve presto episkopski zauzeo njegov stariji sin Prov, a posle njegove smrti, presto episkopski zauzeo je Mitrofan.

Kada je car Konstantin prvi put video Mitrofana, zavoleo ga je mnogo.

Za vreme Prvog vaseljenskog sabora Mitrofan je već bio starac, jer je tada imao 117 godina, pa pošto nije mogao da učestvuje u poslovima sabora, odredi svoga horoepiskopa Aleksandra za svoga zamenika. Tada mu je car kod Sabora izdejstvovao da postane prvi patrijarh konstantinopolja.

Na pitanje cara Konstantina koga želi kao naslednika na prestolu patrijaršijskom, Mitrofan je imenovao Aleksandra, a onda je rekao Aleksandru Aleksandrijskom: "O brate, preizrjadna naslednika ostavićeš ti!". Posle ovoga proročanstva oprostio se sa svima, i nakon deset dana preminuo.

Beseda na današnji dan kaže:

Kad bi sve planine krenule na tebe, da li bi ih ti mogao rukama odgurnuti? Ne bi. A kad bi se mrak za mrakom svih tajni na nebu i na zemlji navalio na malenu svećicu tvoga razuma, da li bi ih tvoj razum mogao osvetliti? Još manje. Ne oslanjaj se na svoj razum, jer i od te ništavne stvari, koju ti nazivaš razumom, veći deo ništa drugo nije do mrtav pepeo. Uzdaj se, o čoveče, u Gospoda svim srcem svojim. U Njega je razum beskonačni i svevidoviti.