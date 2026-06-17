Imenima se pripisuju i određene karakterne osobine kroz tumačenje njihovog značenja, pa se veruje da određena imena donose sreću, hrabrost i mudrost osobi koja ih nosi.

Najbitnije je da je dete zdravo, a briga oko pola deteta je manje važna, jer ćetega voleti svim srcem kojeg god da je pola. No, kada otkrijete da je beba ženskog pola, onda vam odmah na pamet padaju ženska imena za bebe.

Uglavnom već imate neke ideje kako biste želeli da se zove vaša devojčica, problem može biti što ime za devojčicu treba da se dopadne i ocu i majci, pa tu može doći do raznih komplikacija.

Imena mogu biti simbolična, možete dati ime po nekoj dragoj osobi, to može biti lik iz knjige, ili prosto, ime koje vam se dopada.

Kada je u pitanju izbor imena, najbolje je da slušate svoj osećaj. Možda ćete znati ime bebe prvi put kad je ugledate. Slušajte svoju intuiciju i to je jedan od najboljih načina da izaberete ime koje će vam odgovarati.

Ova ženska imena imaju moćnu simboliku i veruje se da donose srećan život:

1. Aleksandra

U prevodu sa grčkog ovo ime se tumači kao "zaštitnica", a veruje se da je osoba koja ga poseduje hrabra, snažna i da može da se zaštiti od negativne energije. Ime se tumači kao dostojanstven o i plemenito, a osobi koja ga nosi ne oduzima nežnost i sklad.

Veruje se da je Aleksandra strasna žena sa poletnom energijom. Ona uvek ide napred, hrabro ka svojim ciljevima i osvaja nepristupačne visine.

Njeno drugo ime je mir, jer u svaki konflikt teži da donese sklad.

2. Margarita

Ime grčkog porekla koje se prevodi kao "biser" - misteriozno ime koje nosi osoba sa posebnom energijom i neverovatnom intuicijom.

Ima liderske sposobnosti, nezavisna je, hrabra i samopouzdana. Iskrenost je njena najveća vrlina i uve teži da iznese istinu na videlo.

Otvorena je i radoznala, ali i fleksibilna i uzdržana.

3. Viktorija

Značenje ovog imena je pobednica. Ona je rođeni pobednik, uvek odlučna da uspe, ima snažan i vedar karakter i veruje u sebe.

Veruje se da njena vera u pobedu postaje štit protiv negativnosti, a njena snažna volja pomaže da se izbori sa svim preprekama.

Više voli da radi samostalno i odličan je lider. Oslanja se na svoju snagu, intelekt i bistar um. Za nju ne postoje nerešivi izazovi.

4. Darija

Prevodi se kao "snažna" ili "ona koja poseduje dobro". Za Dariju se vezuju osobine poput iskrenosti, odanosti i lakoće i brzine pri donošenju odluka.

Vrlo je odgovorna, vesela, pozitivna i društvena. Privlači pažnju i lako ostvaruje kontakt.

5. Irina

U prevodu sa grčkog Irina znači "mir" i "spokoj". Veruje se da ovo ime nosi snažnu energiju, uintuiciju i unutrašnju snagu i spokoj.

Žena sa ovim imenom je aktivna, ljubazna, uravnotežena i organizovana.

Snaga volje pomaže joj da brzo donosi odluke i rizikuje pametni.

Povezuje se sa osobinama energičnosti, uzbudljive prirode, spoljašnje i unutrašnje lepote.