Ako volite da pečete mafine, projice ili slane zalogaje u papirnim korpicama, postoji jedan neobičan trik koji je poslednjih godina privukao pažnju ljubitelja kuvanja. Potrebno je samo da na dno svakog otvora u kalupu sipate kašičicu nekuvanog pirinča pre nego što stavite papirnu korpicu i dodate smesu.

Na prvi pogled deluje kao potpuno nepotreban korak, ali mnogi tvrde da upravo pirinač upija višak masnoće i vlage koja se tokom pečenja zadržava na dnu kalupa. Rezultat bi mogli da budu ravnomernije pečeni mafini ili projice sa lepšom koricom i bez masnog dna.

Kako se primenjuje trik?

Pre nego što postavite papirne korpice u pleh za mafine ili projice, u svaki otvor sipajte oko jednu ravnu kašičicu sirovog pirinča. Zatim preko njega stavite papirnu korpicu i napunite je pripremljenom smesom kao i obično.

Pirinač ne dolazi u kontakt sa testom niti menja vreme pečenja, već ostaje ispod papirne korpice. U galeriji ispod pogledajte za šta se koriste različiti tipovi brašna.

Zašto mnogi koriste ovu metodu?

Prema iskustvima kuvara koji su isprobali ovaj trik, pirinač može da:

upije deo kondenzovane vlage ispod korpice,

spreči nakupljanje masnoće na dnu mafina ili projica,

doprinese ravnomernijem pečenju,

omogući da papir ostane suvlji i lakše se odvaja od testa.

U pojedinim testiranjima primećeno je da su mafini pečeni na ovaj način imali svetlije i ravnomernije pečeno dno, dok je unutrašnjost ostala mekana i vazdušasta.

Da li vredi isprobati?

Iako razlika možda neće biti drastična u svakom receptu, ovaj trik ne zahteva dodatni trud niti skupe sastojke. Dovoljna je mala količina pirinča koji većina domaćinstava već ima u kuhinji.