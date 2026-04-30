Palićko jezero

Na samo 8 kilometara od Subotice, nalazi se Palićko jezero, koje se smatra veoma značajnim turističkim centrom Vojvodine. U pitanju je najveće jezero u Srbiji, nastalo prirodnim putem, a deo je zaštićenog područja Park prirode Palić.

Zlatarsko jezero

Zlatarsko jezero ili jezero Kokin Brod je veštačko jezero u dolini Uvca, između planina Zlatara i Zlatibora, kao i 10 do 15km od Nove Varoši.

Nastalo je 60-ih godina izgradnjom Hidroelektrane "Kokin Brod", koja je pregradila reku Uvac kod Kokinog Broda.

Zlatarsko jezero je treće po veličini u Srbiji, posle Đerdapskog i jezera Perućac na Drini.

Ledinačko jezero

Ledinačko jezero (jezero Srebro) je malo veštačko jezero na Fruškoj gori, u blizini naselja Stari Ledinci kod Novog Sada.

Jezero je nastalo tokom NATO bombardovanja Jugoslavije 1999. godine, kada su oštećene pumpe napuštenog kamenoloma Srebro prestale da pumpaju vodu iz kamenoloma. Podzemne vode, kao i vode iz dve rečice, Lukinog sveca i Srebrnog potoka, počele su da pune kamenolom, čime je nastalo jezero.