Ako jurite recept za najmekše krofne koje ne upijaju ulje i bukvalno nestaju u ustima, zaboravite na silno eksperimentisanje s brašnom. Cela fora koju pekari kriju godinama nije u kvascu, nego u jednoj običnoj kašiki alkohola.

Možda zvuči čudno, ali taj mali dodatak skroz menja stvar – testo postaje lagano kao oblak, sa onim savršenim zlatnim obručem, a unutra ostaje mekano kao najfiniji pamuk.

Zašto su baš ovo najmekše krofne

Caka je jednostavna.

Čim krofna dotakne vrelo ulje, taj alkohol krene da isparava. Dok on izlazi, on bukvalno „duva“ testo iznutra i pravi one vazdušaste rupice zbog kojih su krofne tako penaste. Istovremeno, on stvara neku vrstu štita koji ne pušta ulje da prodre unutra.

Zato, umesto teške i masne loptice, dobijete krofnu koja je lagana kao pamuk i ne ostavlja onaj težak osećaj u stomaku.

Šta dodati u testo za onaj pravi šmek

Nije svejedno šta sipate u činiju. Svaki napitak unosi i delić svog karaktera u finalni ukus.

Domaća rakija daje blagu voćnu notu i odlično se slaže sa marmeladom od kajsije.

Rum unosi toplu, karamelnu aromu, idealan je za krofne sa čokoladom.

Votka je neutralna i koristi se kada želite čist ukus testa, bez dodatnih mirisa.

Konjak ili vinjak rade odličan posao kod malo bogatijih, prazničnih varijanti.

Mera je jednostavna. Jedna kašika na pola kilograma brašna, ni više ni manje. Veća količina pravi gorak ukus i koči rad kvasca.

Kako do savršenog testa korak po korak

Najbitnije je da svi sastojci budu sobne temperature. Ako izvučete jaja direktno iz frižidera, testo se neće podići kako treba.

Kvasac prvo potopite u mlako mleko sa malo šećera, a kad zapeni, dodajte žumanca, prstohvat soli, malo putera i tu čuvenu kašiku rakije.

Brašno dodajte postepeno i mesite dok testo ne postane glatko i mekano pod rukom.

Glavna zamka koju treba izbeći

Temperatura ulja je „biti ili ne biti“. Ako je hladno, krofne će ga popiti kao sunđer, a ako se puši, izgoreće spolja, a unutra ostati žive.

Ubacite komadić hleba – ako odmah krene da cvrči i polako raste, to je taj momenat.

Kako do onog savršenog belog obruča

Kad isečete krofne, dajte im bar 15 minuta da „odahnu“ na stolu. U tiganj ih spuštajte onom stranom koja je bila gore dok su rasle. Pržite ih prvo poklopljene – tako ih para tera da narastu i naprave onaj beli krug po sredini. Kad ih okrenete, pržite bez poklopca.

Vadite ih na papirni ubrus, pospite šećerom i videćete zašto su ovo najmekše krofne koje ste ikada napravili.