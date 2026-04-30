Nikada nemojte da kucate u drvo i govorite "pu, pu" ili "da ne čuje zlo": Starac Ilija otkriva zašto to može biti opasno

Postoji jedna podmukla i uporna duhovna bolest savremenog čoveka: potreba da se oseća sigurnim tako što će se osloniti na prazne znake, rituale bez smisla i poluverje.

Kucanje u drvo, prizivanje sreće, izgovaranje rečenica "za svaki slučaj" – sve to izgleda bezazleno, ali iza te navike krije se duboka pometnja u odnosu prema Bogu. Upravo tu ranu precizno dotiče pouka starca Ilije Optinskog, nudeći odgovor koji nije ni lak ni utešan, ali jeste istinit.

"Šta Bog ne dopusti, to se nikada neće dogoditi. A mi mislimo da možemo izbeći nešto loše ako kucnemo po stolu i izgovorimo: "Pu, pu" (da ne čuje zlo). To ogoljuje našu grehovnost, naše neverje, našu bedu. Verujemo u slučajnost, a ne u Promisao Božju, verujemo u sudbinu, a ne u Boga Svedržitelja, u čijim rukama je blagostanje ili neblagostanje, ne samo određenih ljudi, nego i sudbina celog sveta", govorio je starac Ilija, a zatim bi dodao:

"Mi nikako ne smemo da se bojimo. Bog ima svu moć. Međutim, zaboravljati da se đavo stalno suprotstavlja čoveku, ne smemo. Ne smemo da zahladnimo u veri i oslabimo u molitvi."

Pravoslavlje nije običaj, već neprestana borba

"Neka svako živi po Jevanđelju; više od onoga što je rečeno u Jevanđelju neće niko reći. Najvažnija borba za svakog od nas jeste da živi u skladu sa pravoslavnim učenjem. Čovek obavezno mora biti ocrkovljen – naoružan blagodaću Duha Svetog protiv satanske zlobe i greha. Takođe, mora da se trudi da pomaže drugima. Treba se baviti stvaralačkim poslovima, ratovati protiv čamotinje, lenjosti i ravnodušnosti prema svojoj zemlji i ljudima", govorio je starac Ilija Optinski.

Ova pouka ne ostavlja prostor za neutralnost. Ona ne dopušta da se vera svede na naviku niti da se Bog potisne u stranu dok se život vodi po pravilima straha i sujeverja.