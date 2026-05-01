Roštilj za Prvi maj najčešće propadne iz istog razloga: meso ide na prejaku vatru dok je još hladno iz frižidera. Rešenje je jednostavno, ali mnogi ga preskoče. Najvažnija caka krije se u odmoru mesa pre i posle pečenja.

Roštilj traži dobru pripremu

Prvomajski roštilj ne počinje kada meso dotakne žar. Počinje 30 do 40 minuta ranije.

Izvadite vrat, batake, kobasice ili pljeskavice da odstoje na sobnoj temperaturi. Tako sredina neće ostati hladna, a spoljašnjost neće izgoreti pre vremena.

Meso za roštilj obrišite papirnim ubrusom. Vlažna površina kuva se u sopstvenoj pari i ne hvata lepu koricu.

Ako koristite marinadu, neka bude tanka. Previše ulja samo podstiče kapanje i dim.

Meso za roštilj biće sočnije ako dodate so kasnije

Najčešća greška kod pečenja mesa jeste rano soljenje, naročito kod svinjskog vrata i pilećeg filea. So prebrzo izvlači vlagu sa površine. Zato komade prvo zapecite, okrenite ih jednom do dva puta, pa tek onda dodajte soljenje pred kraj.

Za pečenje mesa važan je i raspored.

Deblji komadi idu na topliji deo, tanji na mirniji. Ćevape i kobasice ne pritiskajte špatulom. Tako gubite sokove koji daju ukus.

Ako plamen plane, pomerite meso sa strane umesto da ga gasite vodom.

Vrat i krmenadla traže srednje jak žar

Piletina voli stabilnu temperaturu bez naglih plamenova

Ćevapi traže kratko pečenje i često okretanje

Pljeskavica ostaje bolja kada je ne pritiskate

Roštilj ne završava kad skinete meso

Ovo mnogi preskoče, a baš tu se pravi razlika.

Kad skinete komade sa rešetke, ostavite ih 5 minuta da odmore. Taj odmor posle pečenja vraća sokove u sredinu mesa i svaki zalogaj bude mekši.

Prvomajski roštilj dobija pun ukus i kada serviranje ne kasni. Meso pokrijte lagano, bez zatvaranja u posudu. Tako korica ostaje fina, a unutrašnjost mekana. Uz to idu seckani luk, lepinja i malo senfa ili ajvara, ali bez pretrpavanja tanjira.

Ako želite jači miris i bolju boju, pred sam kraj premažite komade tankim slojem tanke marinade od ulja, belog luka i malo aleve paprike. Ne ranije. Tada ne gori, a ostavlja lep završni ukus.

Roštilj za Prvi maj ne traži komplikaciju, već redosled koji ljudi često zanemare.

Koliko ranije meso treba izvaditi iz frižidera?

Najčešće je dovoljno 30 do 40 minuta. Deblji komadi mogu da stoje i nešto duže, ali ne na suncu.

Kada se soli meso sa roštilja?

Najbolje pred sam kraj pečenja ili odmah po skidanju sa rešetke. Tako se manje gube sokovi.

Da li marinada pomaže kod roštiljanja za praznik?

Pomaže ako je lagana i ako se ne stavlja previše rano. Teška marinada lako gori i pravi gorak ukus.