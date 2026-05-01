Biljka ženska sreća godinama važi za jedan od najomiljenijih sobnih cvetova kod nas, a razlog nije samo u njenim belim cvetovima. Mnogi veruju da privlači sklad, harmoniju i uspeh u dom. Ipak, da bi vam zaista cvetala dva puta godišnje, morate poštovati nekoliko pravila.

Zašto je biljka ženska sreća poseban poklon

Spatifilum, kako je botaničari zovu, potiče iz tropskih predela Južne Amerike. Belaste cvasti koje liče na nežnu zastavicu simbolizuju čistotu, mir i ravnotežu u porodici. Stariji ljudi često je poklanjaju mladim devojkama i nevestama, kao mali talisman za skladan život. Lepo izgleda, a pritom prečišćava vazduh u prostoriji.

Šta tačno znači cvet ženska sreća u domu

Cvet ženska sreća je sobna biljka iz porodice Araceae, poznata po belim spatama i tamnozelenim listovima. Smatra se simbolom emotivne stabilnosti, mira i pozitivne energije, pa se često poklanja ženama kao znak naklonosti i podrške.

Gde postaviti spatifilum u stanu

Mesto u kući je presudno. Spatifilum voli svetlost, ali ne podnosi direktno sunce jer mu listovi požute i opuste se. Idealno mesto je nekoliko metara od prozora okrenutog ka istoku ili severu.

Izbegavajte radijatore i promaju

Temperatura prostorije neka bude između 18 i 24 stepena

Ne stavljajte saksiju u kupatilo bez prozora

Sklonite je od televizora i grejalica koje suše vazduh

Posebna nega koju biljka ženska sreća zahteva

Najveća greška koju ljudi prave jeste prekomerno zalivanje. Spatifilum vam sam pokaže kada je žedan, listovi mu blago klonu nadole. Tek tada uzmite vodu, i to odstajalu sobne temperature. Hladna voda iz česme šokira korenov sistem.