Klematis (Clematis) je jedna od najlepših ukrasnih puzavica u baštama jer daje velike, raskošne cvetove i može da transformiše ogradu, pergolu ili zid u pravi cvetni zid. Iako deluje nežno i zahtevno, uz nekoliko osnovnih pravila vrlo lako uspeva i godinama se širi.

Klematis je jedna od najlepših i najzahvalnijih puzavica za dvorište, poznata po velikim i raskošnim cvetovima koji mogu potpuno da promene izgled ograde, zida ili pergole. Iako deluje kao zahtevna biljka, u praksi se pokazuje da uspeva vrlo dobro kada se ispoštuju osnovni uslovi.



Ono što je kod klematisa najvažnije jeste balans između sunca i hlada. Njegov nadzemni deo voli svetlost i sunce, jer upravo ono podstiče bogato cvetanje, dok koren traži hladniju i zaštićenu zemlju. Zbog toga se često savetuje da se oko njegove baze posade niže biljke ili da se zemljište malčira, kako bi koren ostao zaštićen od pregrevanja.

Prilikom sadnje, klematisu treba obezbediti rastresitu i propusnu zemlju, bogatu organskom materijom. Ne podnosi zadržavanje vode, pa je dobra drenaža ključna za zdrav razvoj. Samu sadnju je najbolje obaviti nešto dublje nego što je biljka bila u saksiji, jer to podstiče jači i stabilniji korenov sistem, što kasnije znači i otporniju biljku.