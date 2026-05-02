Šta je arhimandrit Tavrion predvideo? O Crkvi

Arhimandrit Tavrion je verovao da će blagodat ostati samo u drevnim crkvama koje su nekada bile zatvarane, dok je smatrao da se u novim neće naći, jer će one početi da se grade za novu religiju Antihrista. Takođe je upozorio da, ako se Crkva bude molila za vlasti, to će postati suprotno Bogu.

"Mnogi sveštenici i episkopi će izgubiti veru u Vaskrsenje Hristovo. U poslednjim danima neće biti pravih episkopa, a neće biti ni govora o starešinama."

"Rusko sveštenstvo će pasti. Svojim ćutanjem, sveštenstvo će odvesti svoje stado ka Antihristu. Kada dođe vreme za ispunjenje 13. poglavlja [Knjige Otkrovenja], tada će sveštenstvo zaćutati."

"Bez obzira na sve, Crkva na kojoj počiva blagodat, Ruska pravoslavna crkva, mora se boriti do kraja. Gospod će biti u malom stadu borbene Crkve."

O dokumentima

Novac će biti elektronski, na karticama. Lečenje će biti nemoguće bez zdravstvenog osiguranja.

"Izdavaće nova dokumenta: pasoše, registarske tablice, sve će biti elektronsko, i distribuirati natpise svuda. Nazvao ih je starozavetnim izraelskim simbolom. Možete ga prepoznati ovako: imaće 30 štapića, kao 30 srebrnih novčića. Spoljašnji će biti izduženi, a srednji će biti izdužen. Kada ga vidite, znaćete da je to on. I staviće ga na proizvode, na dokumenta, svuda, svuda. Apokalipsa će se ispuniti."

"Žig zveri biće u obliku brojeva iz Solomonove starozavetne riznice. Neki će biti štapovi, a tri će biti izdužena ili skraćena, kako on bude smišljao. Biće na svim proizvodima."