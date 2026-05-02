Arhimandrit Tavrion je verovao da će blagodat ostati samo u drevnim crkvama koje su nekada bile zatvarane, dok je smatrao da se u novim neće naći, jer će one početi da se grade za novu religiju Antihrista. Takođe je upozorio da, ako se Crkva bude molila za vlasti, to će postati suprotno Bogu.
"Mnogi sveštenici i episkopi će izgubiti veru u Vaskrsenje Hristovo. U poslednjim danima neće biti pravih episkopa, a neće biti ni govora o starešinama."
"Rusko sveštenstvo će pasti. Svojim ćutanjem, sveštenstvo će odvesti svoje stado ka Antihristu. Kada dođe vreme za ispunjenje 13. poglavlja [Knjige Otkrovenja], tada će sveštenstvo zaćutati."
"Bez obzira na sve, Crkva na kojoj počiva blagodat, Ruska pravoslavna crkva, mora se boriti do kraja. Gospod će biti u malom stadu borbene Crkve."
Novac će biti elektronski, na karticama. Lečenje će biti nemoguće bez zdravstvenog osiguranja.
"Izdavaće nova dokumenta: pasoše, registarske tablice, sve će biti elektronsko, i distribuirati natpise svuda. Nazvao ih je starozavetnim izraelskim simbolom. Možete ga prepoznati ovako: imaće 30 štapića, kao 30 srebrnih novčića. Spoljašnji će biti izduženi, a srednji će biti izdužen. Kada ga vidite, znaćete da je to on. I staviće ga na proizvode, na dokumenta, svuda, svuda. Apokalipsa će se ispuniti."
"Žig zveri biće u obliku brojeva iz Solomonove starozavetne riznice. Neki će biti štapovi, a tri će biti izdužena ili skraćena, kako on bude smišljao. Biće na svim proizvodima."
Starac je rekao da bez novog pasoša ljudi neće biti zaposleni. Ovaj dokument će doneti sve blagoslove i sreću, ali ljudi se neće dugo radovati, sve do vremena Antihrista i aktiviranja svetske mreže. Posle toga, strah, tuga i užas čekaju sve. Oni koji odbiju dokument biće progonjeni. I to nisu ruski dokumenti, već masonski pasoši, sa pečatom Antihrista.
O poslednjim vremenima
Upozorio je da kada zver zavlada, neće ostati nikakva blagodat. Hraniće ljude, ali niko se neće moći zasititi, pa će se ljudi okretati jedni protiv drugih.
"Biće takva glad /reči istine/ da će ljudi biti u neredu, tražeći /duhovnu/ hranu. Često će se neprijatelji prerušavati u sveštenike – noseći brade, ljudi će se okretati ka njima, i oni će odvesti stado u čopor vukova."
"Otac Tavrion je rekao: Ne bojte se, Gospod vam neće dozvoliti da podnesete više nego što možete da podnesete. Samo pokušajte: 'Gospode, pomozi, ojačaj!' Nećete ni jesti, ali neki će uzeti šaku zemlje, prekrstiti se i jesti je kao žito. Biće svetitelji."
Takođe je rekao da će se vreme skratiti — dan će se ubrzati, dok će noć ostati ista kao ranije.
Arhimandrit Tavrion je verovao:
"U skorije vreme, malo će ljudi biti bolesni, ne od Boga, već od neprijatelja."
Pozivao je ljude da se mole Bogu i da traže strpljenje, jer će tada sve biti lakše. Predvideo je i vreme pritisaka i progona, nakon čega će doći rat — kratak, ali snažan.
"Nakon što ljudi donesu konačnu odluku i ostanu čvrsti, ne prihvatajući ništa, Gospod će dozvoliti poslednji čin — rat. I ako se čovek prekrsti: 'Gospode, spasi, pomiluj!' Gospod će i tada spasiti sve koji se mogu spasiti, pre nego što zver zavlada."
O računaru i globalnom sistemu
"U maloj zapadnoj zemlji, veliki, moćni uređaj – računar – zver biće instaliran u petospratnoj zgradi. U početku tajno, ali zatim će Glas Božiji progovoriti ovom čoveku, otkrivajući šta je stvorio. Pokušajte da ne uđete u ovaj računar; on će raditi, ali njegova konačna moć biće kada Antihrist zavlada. Tada će Antihrist objaviti rat onima koji nisu prihvatili žig."
"Najstrašnija i najrazornija stvar za dušu jeste biti upisana u globalni računar — potomstvo Antihrista. Đavo takvu dušu upisuje u svoju Knjigu smrti…"
O SAD i drugim zemljama
Predvideo je da će čitav kontinent Sjedinjenih Američkih Država nestati.
"Kina će marširati na Rusiju, ali ne kao ratnik, već kao onaj koji ide u rat. Rusija će za njih biti kao koridor… i mnogi Kinezi će se pokajati i krstiti."
O Rusiji
"Gospodu će biti milo da sačuva Rusiju."
Pozivao je na neprestanu molitvu:
"Molitva za Rusiju, za Pravoslavlje: 'Spasi, Gospode, svetu pravoslavnu Rusiju. Zaštiti je od neprijatelja vidljivih i nevidljivih.'"
"Molite se neprestano, pokajte se neprestano… jer jedna molitva može osvetliti ceo svet kao sveća u mraku."
"Ne bojte se Amerike… sve zavisi od ruskog naroda. Ako se Rusija pokaje i moli Bogu, biće spasena."
