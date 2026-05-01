Sezona tikvica je blizu, ali većina nas muku muči sa istim problemom – kako da nakon prženja ne postanu gnjecave i pune ulja.

Sigurno vam je dosadilo da uložite trud, a dobijete mekano povrće koje više liči na kašu.

Postoji proveren način kako se pohuju tikvice da ostanu hrskave satima uz jedan tajni sastojak iz špajza.

Zašto klasičan poh često ne uspeva kod tikvica

Tikvice su specifične jer sadrže preko 95% vode, što je glavni neprijatelj svakog prženja.

Kada koristite standardnu kombinaciju jaja i brašna, stvara se sloj koji zadržava vlagu unutar povrća, umesto da je pusti da ispari.

Rezultat je „kuvana“ unutrašnjost koja vrlo brzo omekša spoljni omotač, ostavljajući vas sa masnim i teškim zalogajima.

Zato je ključno promeniti pristup i okrenuti se sastojcima koji prirodno izvlače vlagu i prave staklastu koricu.

Glavni trik: Kako se pohuju tikvice sa kukuruznim skrobom

Umesto pšeničnog brašna koje upija masnoću, vaš najbolji saveznik postaje kukuruzni skrob (gustin).

Skrob stvara tanku, nepropusnu barijeru koja sprečava ulje da uđe duboko u tkivo povrća, a tikvici daje tu željenu hrskavost.

Da biste postigli najbolji efekat, tikvice isecite na kolutove debljine tačno 5 milimetara.

Pre bilo kakve termičke obrade, obavezno ih posolite i ostavite da odstoje najmanje 20 minuta na papirnom ubrusu.

Priprema bez jaja: Sastojak koji pravi razliku

Jaja nisu neophodna da bi se poh „zalepio“, ali ona zapravo čine koricu mekom.

Tajna hrskavosti leži u gaziranoj mineralnoj vodi koja je ledeno hladna.

Pomešajte kukuruzni skrob sa malo hladne kisele vode dok ne dobijete smesu gustine kao za palačinke.

Mehurići iz mineralne vode deluju kao prirodno sredstvo za narastanje, praveći vazdušastu i laganu teksturu koja ne opterećuje stomak.

Pravilna temperatura ulja za savršen rezultat

Čak i najbolja smesa će propasti ako ulje nije dovoljno zagrejano na početku pečenja.

Idealna temperatura je oko 180 stepeni, a to možete proveriti tako što ćete ubaciti mrvicu smese, ako odmah cvrči i ispliva, spremno je.

Tikvice spuštajte u tiganj polako i nemojte pretrpavati posudu jer će to naglo oboriti temperaturu ulja.

Pržite ih dok ne dobiju svetlo žutu boju, a zatim ih vadite na žičanu rešetku, a ne direktno na tanjir.

SAVET

Da bi tikvice ostale hrskave satima, nakon prženja ih nikada nemojte pokrivati poklopcem ili folijom, jer će kondenzacija odmah uništiti koricu. Redosled je ključan: prvo ih uvaljajte u suvi skrob, pa u smesu sa kiselom vodom, i na kraju po želji u krupne hlebne mrvice pomešane sa malo parmezana.

Kako se pohuju tikvice u rerni za zdraviju varijantu

Ako želite da izbegnete prženje u dubokom ulju, isti ovaj metod možete primeniti i u rerni.

Pleh obložite papirom za pečenje i blago ga premažite maslinovim uljem.

Pecite na 220 stepeni oko 15 minuta, uz jedno okretanje na polovini procesa.

Dobićete jednako ukusan obrok koji je znatno lakši i pogodniji za večeru ili lagani ručak.

Često postavljana pitanja

Mogu li koristiti obično brašno umesto skroba?

Možete, ali rezultat neće biti isti; pšenično brašno brže upija vlagu i korica će postati mekana čim se povrće malo prohladi.

Koliko dugo tikvice mogu da stoje?

Zahvaljujući skrobu i mineralnoj vodi, ove tikvice zadržavaju solidnu čvrstinu i do 3-4 sata nakon pripreme, što ih čini idealnim za posluženje na proslavama.