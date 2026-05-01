Ma koliko ribali vašu WC šolju, ona jedan dan izgleda savršeno čisto, a već sledećeg, tvrdokoran trag tvrde vode je vidljiv bez obzira koliko jako ribate.
Tvrda voda je voda koja sadrži prirodno prisutne minerale koji se mogu zalepiti i ostaviti mrlje na porculanskim površinama, često u crvenkastoj ili smeđoj nijansi. Ove mineralne naslage, uzrokovane kalcijumom, krečom i gvožđem u tvrdoj vodi, neugledne su i često otporne na pokušaje čišćenja.
Ako se ne uklanjaju redovno mogu da postanu sve teže za uklanjanje i mogu da učine da čak i sveže očišćeno kupatilo izgleda i deluje neuredno. Zato je važno da sredite mrlje u ranoj fazi i da na taj način sprečavate teško nakupljanje i smanjite potrebu za agresivnim ribanjem kasnije.
Američka preduzetnica i televizijska ikona Marta Stjuart ima jednostavan trik za čišćenje i rešenje za naslage tvrde vode u WC šolji koje je jednostavno i efikasno, a potrebno vam je samo jedno jedino sredstvo koje imate kod kuće.
Bez ribanja ili korišćenja hemijskih sredstava, nakon ovog trika za čišćenje, vaša WC šolja će blistati. A potrebno vam je samo sirće.
- Ako WC šolja ima prsten od tvrde vode, pustite sirće da stoji sat vremena, zatim očistite četkom- kaže ona.
Ova jednostavna i jeftina metoda rešava i mineralno nakupljanje i svakodnevnu prljavštinu.
Kako očistiti WC šolju sirćetom?
1. Sipajte sirće: Uzmite pola šoljice belog destilovanog sirćeta i sipajte je direktno u WC šolju, ciljajući fleke.
2. Pustite da odstoji: Ako vam mrlje deluju bezazlenije, nekoliko minuta će biti dovoljno. S druge strane, za izraženije prstenove i promenu boje, budite strpljivi.
Ako dopustite sirćetu da stoji do sat vremena, daćete mu vreme da omekša tvrdokorne naslage.
3. Obrišite spoljašnju stranu wc šolje: Nemojte da zanemarite ni spoljašnju stranu šolje.
- Poprskajte spoljašnju stranu WC šolje, odozgo prema dolje, s jednakim delovima sirćeta i vode, brišući mekom krpom ili sunđerom- kaže Marta.
4. Četkanje i ispiranje: Nakon što je sirće imalo vremena za delovanje, koristite WC četku za nežno ribanje unutrašnjosti šolje. Trebalo bi odmah da primetite da se fleke lakše skidaju i da zahtevaju mnogo manje napora nego suvo ribanje.
Kada primetite da je sve čisto, pustite vodu kako biste sve sprali.
Vodite računa, pa ako se mrlje vraćaju, onda češće sprovodite ovaj trik. Ako stalno budete čistiti wc šolju sirćetom, sprečićete da nakupljanje fleka od tvrde vode postane primetno.
