Ma koliko ribali vašu WC šolju, ona jedan dan izgleda savršeno čisto, a već sledećeg, tvrdokoran trag tvrde vode je vidljiv bez obzira koliko jako ribate.

Tvrda voda je voda koja sadrži prirodno prisutne minerale koji se mogu zalepiti i ostaviti mrlje na porculanskim površinama, često u crvenkastoj ili smeđoj nijansi. Ove mineralne naslage, uzrokovane kalcijumom, krečom i gvožđem u tvrdoj vodi, neugledne su i često otporne na pokušaje čišćenja.

Ako se ne uklanjaju redovno mogu da postanu sve teže za uklanjanje i mogu da učine da čak i sveže očišćeno kupatilo izgleda i deluje neuredno. Zato je važno da sredite mrlje u ranoj fazi i da na taj način sprečavate teško nakupljanje i smanjite potrebu za agresivnim ribanjem kasnije.