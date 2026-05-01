Grupa planinara pronašla je 2021. četiri nova vodopada u blizini već poznatog Ivičinog skoka kod sela Topli Do na Staroj planini, a kako kažu istraživači koji su bili na tom terenu za nijedan od njih do tada nisu postojale zabeleške i fotografije pa se radi o značajnim otkrićima.

Iako niko sa sigurnošću ne može reći koliko tačno vodopada postoje na Staroj planini činjenica je da taj masiv bogat vodama i ima veliki broj turističkih atrakcija. Stara planina nije do kraja istražena, neke podatke imaju samo stariji stanovnici staroplaninskih sela i iz vremena kad je bila drugačija vegetacija, a poslednjih godina je sve posećenija pa se nove atrakcije i tek sada otkrivaju.

Tupavica, Bigar, Piljski, Čunguljski skok, Kaluđerski skok i Koprenski vodopad - neki su od najpoznatijih vodopada za koje većina planinara i ljubitelja prirode zna, a na ovoj planini postoje i brojni drugi, manje poznati, nedovoljno istraženi i nezabeleženi.

Da su četiri nova vodopada nedavno zabeležena i otkrivena kaže planinar Saša Aranđelović koji je sa grupom istraživača iz Babušnice, Pirota i Vlladičinog Hana bio u obilasku ove planinske lepotice.

Nepristupačan teren čini svoje pa do njih nije lako ni doći.

- Istraživali smo dolinu severno od vrha Bratkova strana. Pogledom sa glavnog venca Stare planine u delu između vrha Vražja glava i Spasove vunije na deo sa druge strane doline, ispod vrhova Bratkova strana i Lazarevi jaglaci, vide se vrlo strme doline i stene koje ostavljaju utisak da bi tu trebalo biti vodopada - kaže Aranđelović.

U prethodnoj godini veoma popularni su bili vodopadi Vurnje. Oko naziva tih nekoliko vodopada na glavnom toku Studenačke reke ima dosta nedoumica, dodaje Aranđelović, a među njima je svakako najpoznatiji Ivičin skok, poznat i pod imenima Koritski skok i Zuberski skok.

Četiri novootkrivena vodopada upravo su u blizini ovog vodopada.

- Neposredno pre Ivičinog skoka uliva se potok sa desne strane preko kaskadnog vodopada. Nastavili smo dalje tim potokom uzvodno. Vrlo brzo, možda posle 500 metara, potok se račva. Na desnom kraku vodopad se ubrzo jasno vidi, a na levom kraku nakon stotinak metara, ali između drveća i nejasno. Vodopad je napravio svoje strmo kaskadno korito praveći usek u steni, a u njegovom podnožju su drveća koja je verovatno bujica donela tu. Po mojoj proceni vodopad je visine 12 do 15 m - kaže Aranđelović.

Na desnom kraku pronašli su tri vodopada. Jedan od vodopada je na veoma nepristupačnom mestu na nadmorskoj visini od 1.350 metara, kaskadnog je tipa, visine oko 30 metara i veoma podseća na Piljski vodopad.

Na levom kraku potoka otkriven je samo jedan vodopad - visine oko 25 metara, zajedno sa gornjom kaskadom oko 40 metara, a grupa iz Beograda kasnije je taj vodopad nazvala Zuberska suza.

Aranđelović objašnjava da su samo za jedan od četiri vodopada postoje indicije da je neko tu prošao, ali nema poznate fotografije, dok tri do sada nisu sigurno bila poznata.

Dodaje da je od sva četiri novootkrivena vodopada preostalo fotografisati samo vodopad u dolini pre Zubarskog rta.

