Otac Predrag objasnio kako se pravilno koristi brojanica: Evo šta znači svaki čvorić i kako treba da postupate

Otac Predrag Popović je na svom Jutjub kanalu detaljno objasnio kako se brojanica koristi i šta ona znač i u svakodnevnoj molitvenoj praksi vernika.

Brojanica kao pomoć u molitvi

Prema njegovim rečima, brojanica pomaže verniku da zadrži fokus tokom molitve tako što se prstima okreću njeni čvorići ili kuglice. Svaki od njih predstavlja jednu izgovorenu molitvu ili jedno ime za koje se vernik moli.

To znači da se tokom molitve mogu pominjati imena bližnjih – članova porodice, prijatelja ili drugih ljudi kojima je potrebna molitvena podrška. Sa svakim novim čvorićem izgovara se molitva i pominje novo ime.

Molitva za žive, ali i za upokojene

Brojanica se, kako objašnjava otac Predrag, koristi i kada vernik želi da se pomoli za duše preminulih. Tada se uz molitvu za upokojenje pominju imena onih koji više nisu među živima.

Na taj način vernici mogu da uključe u svoju molitvu i sećanje na preminule, okrećući čvoriće jedan po jedan i izgovarajući molitvu za njihovu dušu.

Najjednostavniji način korišćenja brojanice

Ipak, brojanica ne mora uvek da se koristi uz pominjanje imena. Ona može služiti i za jednostavno ponavljanje iste molitve.