Otac Predrag objasnio kako se pravilno koristi brojanica: Evo šta znači svaki čvorić i kako treba da postupate
18:00
Autor:  Teodora Tojagić

Otac Predrag Popović objasnio je kako se pravilno koristi brojanica, šta znači svaki čvorić i zašto bi vernici trebalo svakodnevno da izgovaraju Isusovu molitvu.

 

Otac Predrag Popović je na svom Jutjub kanalu detaljno objasnio kako se brojanica koristi i šta ona znači u svakodnevnoj molitvenoj praksi vernika.

Brojanica kao pomoć u molitvi

Prema njegovim rečima, brojanica pomaže verniku da zadrži fokus tokom molitve tako što se prstima okreću njeni čvorići ili kuglice. Svaki od njih predstavlja jednu izgovorenu molitvu ili jedno ime za koje se vernik moli.

To znači da se tokom molitve mogu pominjati imena bližnjih – članova porodice, prijatelja ili drugih ljudi kojima je potrebna molitvena podrška. Sa svakim novim čvorićem izgovara se molitva i pominje novo ime.

Molitva za žive, ali i za upokojene

Brojanica se, kako objašnjava otac Predrag, koristi i kada vernik želi da se pomoli za duše preminulih. Tada se uz molitvu za upokojenje pominju imena onih koji više nisu među živima.

Na taj način vernici mogu da uključe u svoju molitvu i sećanje na preminule, okrećući čvoriće jedan po jedan i izgovarajući molitvu za njihovu dušu.

Najjednostavniji način korišćenja brojanice

Ipak, brojanica ne mora uvek da se koristi uz pominjanje imena. Ona može služiti i za jednostavno ponavljanje iste molitve.

Najčešće je to Isusova molitva:

„Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog.“

Svaki čvorić predstavlja jedno izgovaranje molitve, što verniku omogućava da se potpuno posveti molitvenom ritmu i unutrašnjem miru.

- Jedna kuglica znači može da bude jedno ime. Znači: Gospode, Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj i spasi svoje sluge, i onda govoriš jedno ime, pa drugo ime, pa treće ime i tako dalje. Pa onda: Upokoj, Gospode, sluge Tvoje, i onda kažeš za upokojenje, pa okreneš opet čvoriće one, i one kuglice na brojanici. Svaka kuglica ima jedno ime. Ili može da bude samo molitva. Znači, jedna kuglica, pa kažeš: Gospode, Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog. Pa druga kuglica, opet isto.

Zašto mala brojanica ima 33 čvorića

Posebnu simboliku ima mala brojanica koja se najčešće nosi na ruci. Ona ima 33 čvorića, što simbolizuje godine života Isusa Hrista.

Kada vernik prođe kroz ceo krug brojanice, to znači da je molitvu izgovorio 33 puta – bilo da je u pitanju „Oče naš“ ili Isusova molitva.

Molitva kao svakodnevna navika

Otac Predrag naglašava da bi molitva uz brojanicu trebalo da postane deo svakodnevnog života vernika. Čak i jedan krug molitve dnevno, kako kaže, može imati veliki duhovni značaj.

Redovno korišćenje brojanice pomaže verniku da razvije naviku molitve, ali i da pronađe trenutak mira i sabranosti u užurbanom svakodnevnom životu.

