Sve je počelo kada je tokom studija književnosti u Novom Sadu amaterski pevala u KUD Svetozar Marković. Svi su bili oduševljeni njenim raskošnim vokalom, pa je 1971. postala prvi glas Vojvodine, a zatim i solista Radio Novog Sada.

– Tih godina sam pevala pesme Ivice Šerfezija, Đorđa Marjanovića i Tereze Kesovije. A kada sam sa društvom krenula na turneju po Južnoj Americi naučila sam i tatine zagorske i mamine srpske pesme. Izvršno veće Vojvodine je u jesen 1974. u Mošinoj vili na Fruškoj gori pripremalo prijem za Josipa Broza, pa su me pozvali da prvi put pevam Titu. U to vreme nosile su se mini suknje, a ja sam na prijem u prirodi krenula sa starom bakinom dugom haljinom – prisetila se jednom prilikom Vera Cvetinović.

– Pevala sam mu tog dana pesme "Tiho noći moje zlato spava" i staru zagorsku "Fala". I kasnije kada bih nastupala pred predsednikom te dve numere su bile obavezno na mom repertoaru – istakla je svojevremeno Vera Cvetinović.

Sredinom sedamdesetih je tokom dana radila na televiziji, a uveče nastupala u čuvenom hotelu Park. Prema Verinim rečima, bili su to mali koncerti, zbog kojih su je obožavaoci nagrađivali knjigama ili sokovima. I tada je Tito diskretno pratio, interesujući se za njen život i rad.

– Čujem da ste diplomirali? I da ste imali saobraćajni udes? Kako ste sada? – raspitivao se Tito, dok smo sedeli kraj vatre u Karađorđevu. Tada sam shvatila da sve zna o meni i da mi veruje. Na tom diplomatskom lovu u Karađorđevu u toku večere Titu sam otpevala pesmu "Zvoni zvonce", a Jovanki "Salaš u malom ritu", koju je mnogo volela – prisetila se jednom Vera.

Noć koja je sve promenila

Jugoslovensku popularnost Vera je doživela u noći 31. decembra 1976. godine kada su Tito i Jovanka sa čitavim političkim rukovodstvom zemlje bili na dočeku 1977. godinu u Novom Sadu. U velikoj gužvi među 650 gostiju i stotinak izvođača Vera je Titu otpevala omiljene pesme i obezbeđenje je moralo da je izgura iz svečane sale u hodnik, da bi nastupali drugi umetnici.

Prema Verinim rečima, Titu je pevala do smrti, te je čak i u poslednjim danima trražio da čuje njen glas.

– Poslednji put sam pevala Titu i Jovanki na dočeku 1980. godine u Karađorđevu. Tražio je da sedim pored njega. Oko Broza su bile njegove pudlice koje su skakutale po meni i činile me nervoznom. Videlo se da je Tito ozbiljno bolestan. I prilikom ovog našeg poslednjeg susreta Tito je uživao dok sam pevala "Tiho noći moje zlato spava" koju je tražio – prisetila se Vera.

