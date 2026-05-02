Josip Broz Tito imao je veoma buran ljubavni život protkan brojnim aferama, a iako je poslednje godine svog života proveo kraj Jovanke Broz, dame koja je svojim stastom mnoge ostavljala bez daha, čini se da nikad nije postao imun na druge pripadnice lepšeg pola. A kada su poznate ličnosti u pitanju, definitivno, dve su mu bile omiljene - Zorica Bruncilk i Vera Cvetinović, ćerka čuvenog tamburaša Mirka Cvetka.
Vera je bila voditeljka sa raskošnim glasom
Vera Cvetinović nasledila je od oca raskošan talenat za muziku, ali je odbarala potpuno drugačiji put za sebe. Pevanje joj je bio samo hobi, dok se profesionalno posvetila novinarstvu i voditeljstvu. Ipak, njen glas je osvojio doživotnog jugoslovenskog predsednika, te je voleo da se sluša do poslednjeg dana, postoje priče da joj se udvarao i pred Jovankom.
Novosadska lepotica postala je poznato TV lice, ali i muzika je postala, na kraju, sastavni deo njene svakodnevice.
Danas živi u Novom Sadu i vlasnica je manjeg hotela sa veoma zanimjivim detaljima. Naime, kada gosti posete Master rezidenciju u Novom Sadu imaju vrlo retku priliku da u holu recepcije razgledaju veliki album sa fotografijama Josipa i Jovanke Broz. Mnogi od njih budu prijatno iznenađeni lepim slikama sa autogramom bivšeg jugoslovenskog predsednika, i glasno se pitaju otkuda Brozovi u jednom privatnom hotelu.
"Bila sam Titova miljenica"
Vera je i sama priznala da je bila Titova miljenica, otkrivajući svojevremno kakav tretman je od njega imala.
- Deceniju i po bila sam miljenica Josipa Broza. Pevala sam mu najmanje tridesetak puta. Tito je imao običaj da jednostavno pošalje vozača i 'mercedes' po mene da bi me odvezli u Karađorđevo, na Frušku Goru ili čak u Bugojno da njemu i Jovanki pevam omiljene srpske i zagorske pesme - ispričala je za domaće medije.
Kako je Tito upoznao Veru?
Sve je počelo kada je tokom studija književnosti u Novom Sadu amaterski pevala u KUD Svetozar Marković. Svi su bili oduševljeni njenim raskošnim vokalom, pa je 1971. postala prvi glas Vojvodine, a zatim i solista Radio Novog Sada.
– Tih godina sam pevala pesme Ivice Šerfezija, Đorđa Marjanovića i Tereze Kesovije. A kada sam sa društvom krenula na turneju po Južnoj Americi naučila sam i tatine zagorske i mamine srpske pesme. Izvršno veće Vojvodine je u jesen 1974. u Mošinoj vili na Fruškoj gori pripremalo prijem za Josipa Broza, pa su me pozvali da prvi put pevam Titu. U to vreme nosile su se mini suknje, a ja sam na prijem u prirodi krenula sa starom bakinom dugom haljinom – prisetila se jednom prilikom Vera Cvetinović.
Upravo ta haljina pravljena od zavesa privukla je pažnju Josipa Broza Tita, pa je mladu pevačicu pitao odakle joj baršunasti somot.
Kad je čuo da je kreacija sašivena od zavesa koje su donete iz Zagorja potpuno se raznežio.
– Pevala sam mu tog dana pesme "Tiho noći moje zlato spava" i staru zagorsku "Fala". I kasnije kada bih nastupala pred predsednikom te dve numere su bile obavezno na mom repertoaru – istakla je svojevremeno Vera Cvetinović.
Sredinom sedamdesetih je tokom dana radila na televiziji, a uveče nastupala u čuvenom hotelu Park. Prema Verinim rečima, bili su to mali koncerti, zbog kojih su je obožavaoci nagrađivali knjigama ili sokovima. I tada je Tito diskretno pratio, interesujući se za njen život i rad.
– Čujem da ste diplomirali? I da ste imali saobraćajni udes? Kako ste sada? – raspitivao se Tito, dok smo sedeli kraj vatre u Karađorđevu. Tada sam shvatila da sve zna o meni i da mi veruje. Na tom diplomatskom lovu u Karađorđevu u toku večere Titu sam otpevala pesmu "Zvoni zvonce", a Jovanki "Salaš u malom ritu", koju je mnogo volela – prisetila se jednom Vera.
Noć koja je sve promenila
Jugoslovensku popularnost Vera je doživela u noći 31. decembra 1976. godine kada su Tito i Jovanka sa čitavim političkim rukovodstvom zemlje bili na dočeku 1977. godinu u Novom Sadu. U velikoj gužvi među 650 gostiju i stotinak izvođača Vera je Titu otpevala omiljene pesme i obezbeđenje je moralo da je izgura iz svečane sale u hodnik, da bi nastupali drugi umetnici.
Prema Verinim rečima, Titu je pevala do smrti, te je čak i u poslednjim danima trražio da čuje njen glas.
– Poslednji put sam pevala Titu i Jovanki na dočeku 1980. godine u Karađorđevu. Tražio je da sedim pored njega. Oko Broza su bile njegove pudlice koje su skakutale po meni i činile me nervoznom. Videlo se da je Tito ozbiljno bolestan. I prilikom ovog našeg poslednjeg susreta Tito je uživao dok sam pevala "Tiho noći moje zlato spava" koju je tražio – prisetila se Vera.
Posebno je voleo da sluša i Zoricu Brunclik
Sudeći samo po tome koliko puta ju je sam Tito angažovao da mu peva, čak 16 puta, može se zaključiti da mu je i naša slavna Zorica Brunclik bila jedna od omiljenih pevačica. Ona je na javnu scenu stupila sa svojih 14 godina, a svojim raskošnim glasom, autentičnim interpretacijama i neprolaznim šarmom, zaslužila poziciju jedne od najvoljenijih i najpoštovanijih pevačica na Balkanu.
- Na nekom od svojih nastupa za Tita, a možda i među prvima, rekao mi je orkestar: "Znaš, pevaš "Obrane su jabuke rumene", "Berem grožđe, biram tamjaniku", "Odakle si, sele", tako nešto, izvorne, te tri tokom dana i to je to". Prvo nisam znala otkud ja tu, ali kažu: "Kabinet predsednika Jugoslavije ovde, šef protokola", mislim umreš ne mestu, to je bilo vreme za umiranje - pričala je Zorica, a onda je nastavila:
Sećam se da su bili vinogradi kod Smedereva i ošišana trava, sad je vidim, on je od nas, ti stolovi gde je sedeo, bio je udaljen jedno 20 metara po mojoj proceni, a mi smo bili kao šator natkriveni zbog sunca. Krenula sam da pevam i vidim ga kako, onim crvenim tepihom, ide pravo prema meni. Da smo mogli svi da se povučemo negde, ali bio je zid. Sad zatečeni, ceo taj orkestar, i on prilazi meni i pruža mi ruku da se upoznamo.
Susret sa Titom nikada nije zaboravila
Kako je Zorica u više navrata u intervjuima isticala, susret sa Josipom Brozom Titom nikada nije zaboravila, te se čak i decenijama kasnije od samog susreta, seća svakog detalja.
- Ima li potrebe da kažem da posle tri dana nisam prala ruke? Inače sam levoruka tako da nije bilo potrebe da je koristim. Pozdravili smo se i on mi je rekao: "Da li Vi imate neku svoju pesmu?", kažem: "Da", on: "Nemojte više da mi pevate, koga god dovedu od mladih pevača koji umeju da pevaju, svi mi pevaju "Berem grožđe, biram tamjaniku" i sve neke izvorne. Ako imate, otpevajte mi. Kako se zove pesma?", kažem: "Ne daj da nas rastave" i otpevala sam mu tu pesmu. Ne sećam se ni kako sam otpevala ni kako je bilo. To je bio prvi put kod njega, a, bila sam 16 puta i pevala na raznim prigodama, sa raznim gostima, bila sam recimo kada je bila Elizabeta... - rekla je Zorica, a onda je otkrila da je Titovu nepredvidivost osetila i na sopstvenoj koži:
E sad, dolazimo u Pulu, imala sam koncert u Pulskoj Areni, tada su bile one velike grupe pevača i samo je došao helikopter koji je zabrundao onde, čak nisam ni naslutila, bila sam u garderobi i rekli su onako vojnički: "Molim Vas, da krenete sa nama. I onda smo odleteli na Brijune. Sećam se te vožnje u tom helikopteru, kad god gledam neki akcioni film kad oni treba da izlete iz helikoptera nešto se drže, oni ih guraju otpozadi, mislila sam da će i oni mene tako da istresu (smeh). To je jedna lepa epizoda u mom životu, u najboljem sećanju imam sve te priče.
Dok se prisećala samog upoznavanja sa Titom, Zorica se prisetila i anegdote sa haljinom koja se dopala i Titovoj ženi, Jovanki Broz, ali u nju, kako je tada pričala, nije mogla da stane.
- Znala sam da ću pevati kod njih, bila je modna revija gde je modna kreatorka baš sve i svašta šila božanstveno i otišla sam da kupim haljinu baš za tu priliku da je imam. Kad sam se pojavila u toj haljini, Jovanka mi je prišla i rekla: "Nisam mogla da stanem u nju". Tada sam bila kao violina, sada sam kao kontrabas. Ona je rekla: "Meni su pokazivali celu tu kolekciju, mnogo mi se dopalo". Imam sliku sa njima, koju Miroljub i ja često gledamo, tada sam bila crnka - rekla je pevačica svojevremeno.
