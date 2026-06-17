Obavljene su sve neophodne pripreme kako bi bazeni spremno dočekali kupače, a tokom sezone biće obezbeđene i spasilačka, redarska i medicinska služba, kako bi boravak posetilaca bio bezbedan i prijatan.

- Očekujemo uspešnu sezonu i veliki broj posetilaca. Urađeno je sve što je bilo potrebno kako bi gradski bazeni bili spremni za početak rada. Ove godine smo imali finansija da osvežimo bočne strane velikog bazena, mali bazen je ofarban pre četiri godine, tako da je sve u najboljem redu što se tiče samog korita bazena.Nadamo se lepom vremenu i verujemo da su pred nama dani rekreacije, osveženja i uživanja, rekao je direktor SC “Mladost“ Savo Skitnja.

Jedan od tradicionalnih i najpopularnijih sadržaja tokom leta biće i škola plivanja, koja bi trebalo da počne krajem juna. Sve dodatne informacije zainteresovani će moći da dobiju na bazenima.