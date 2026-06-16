Danas za vas spremam nešto sasvim posebno, a to je evo prvog đuveča ove godine koji je ispao prosto fantastican.

Pogledajte ceo video do kraja i saznajte kako od svežih letnjih paprika mladog krompira i samo tri kašike barenog pirinča možete napraviti vrhunski ručak koji je potpuno posan i lagan za stomak.

Otkriću vam sve moje male kulinarske trikove kako da uokvirite sliku i servirate jelo u plitki crni tanjir sa svežim paradajzom i peršunovim listom odozgo tako da ručak izgleda kao iz najboljeg svetskog restorana. Zato obavezno ostanite sa nama do poslednjeg minuta i isprobajte ovaj recept.

Potrebni sastojci:

2 glavice crnog luka

3 veće paprike

1 veći mladi krompir

3 kasike barenog pirinča

malo ulja za prženje

suvi začin po ukusu

peršunov list za ukrašavanje

Priprema:

Prvo uzmite dve glavice crnog luka pa ih očistite i sitno naseckajte na kockice, a tri veće paprike dobro operite i narežite na rezance. U šerpu ulijte malo ulja pa ubacite onaj seckani crni luk i dobro ga propržite na šporetu na tihoj vatri da lepo omekša i zastakli se unutra. Kada je luk spreman u šerpu ubacite onu našu seckanu papriku pa i nju malo propržite zajedno sa lukom da pusti svoje prelepe mirise. Posle toga uzmite jedan veći mladi krompir, dobro ga operite ogulite i naseckajte na sitne kockice pa ga ubacite u šerpu sa lukom i paprikom.

Nalijte sa sasvim malo vode i ostavite da se sve to otprilike kuva jedno deset minuta na umerenoj temperaturi da krompir malo omekša. Dok se to kuva vi u posebnoj šerpici obarite tri kašike pirinča pa ga procedite i kada prođe onih deset minuta ubacite taj obareni pirinač unutra u đuveč.

Sve zajedno ostavite na šporetu da krčka još nekih pet do sest minuta da pirinač popije sav prelepi letnji soft od povrća, a zatim sklonite šerpu sa šporeta, dodajte suvi začin po vasem ukusu i sve lagano izmešajte varjačom.

Servirajte vas đuveč u plitki crni tanjir, odozgo stavite svež peršunov list, a pored tanjira za slikanje stavite jedan svez paradajz i dve paprike i vas savršeni ručak je spreman. Prijatno.