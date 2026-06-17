Na auto-putu Miloš Veliki kod Obrenovca, jutros oko 6 časova uočeno je vozilo koje ide u suprotnom smeru.

- Vozač sivog bmw-a, mislim da su bile beogradske registarske oznake vozio je brzo zaustavnom trakom u suprotnom smeru. U susret su mu dolazili drugi vozači, a samo pukom srećom nije došlo do tragedije. Ovo je strašno, ne znam šta je u glavi tim ljudima, kaže za RINU jedan od vozača koji se našao na licu mesta.

Podsetimo, pre nepuna dva meseca u direktnom sudaru na auto-putu Šabac-Ruma poginule su četiri osobe kada je vozač forda vozio u suprotnom smeru.