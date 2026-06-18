Srpska pravoslavna crkva danas slavi Svetog sveštenomučenika Doroteja.

Sveti sveštenomučenik Dorotej je bio episkop tirski od vremena Dioklecijana, pa sve do vremena Julijana Odstupnika, pod kojim je, kako predanje kaže, bio namučen i postradao za pravoslavnu veru.

Po predanju, živeo na zemlji sto sedam godina, i ugodivši Bogu preselio se u život večni 361. godine. Bio je vrlo učen muž. Napisao mnoga poučna dela na grčkom i latinskom jeziku. Naročito je čuvena njegova grčko-latinska Sintagma.

Beseda na današnji dan nalaže kada ne treba narušavati post , i kaže da se ne odričete mogućnosti da pomognete drugima kada god ste u prilici:

"Nikada ne narušavaj post u sredu i u petak. Taj post je Crkvom zapoveđen i dobro obrazložen. Ako si ikad u životu narušio taj post, moli se Bogu, da ti oprosti, i više ne greši. Ne odreci dobra onima kojima treba, kad možeš učiniti. Ne odriče ni tebi Gospod ono što tebi treba, ne odreci ni ti čoveku, koga ti je Gospod poslao u susret, da kuša srce tvoje. Ako ti neki siromah jedan put u životu pruži ruku za pomoć, podaj mu i ne otkaži. Tvoja nemilost peći će te kao žeravica, i neće ti dati mira sve dok se ne pokaješ i ne omekšaš srcem."