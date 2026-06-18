U toku Petrovdanskog posta, vremena kada se vernici posvećuju tišini, molitvi i unutrašnjem preispitivanju, mnogi zaboravljaju na ono najvažnije – smisao samog posta. Nije reč samo o uzdržavanju od hrane, već o dubokoj, ličnoj borbi sa sobom, sa sopstvenim mislima i slabostima. Upravo zato, i najjednostavnije rečenice mogu imati veću težinu nego što mislimo.

Zašto ne smete reći "ja postim"?

Arhimandrit Vasilije Kostić upozorava da naizgled bezazlena izjava „ja postim“ može postati prepreka na duhovnom putu i razlog zbog kojeg se gubi blagoslov posta.

Često ljudi tokom posta naglašavaju da poste – u razgovoru, kada ih neko ponudi mrsnom hranom ili kada govore o svakodnevnim temama. Iako ova rečenica deluje potpuno obična, arhimandrit Vasilije ističe da upravo u njoj leži opasnost.

„I svetitelji kažu: nikad nemoj reći: ‘Ja postim.’ Ako kažeš to i tako, promašio si, izgubio si blagoslov posta. Kaže se: vreme je posta, a podrazumeva se da postim. Vidite razliku – velika je razlika, jer kad staviš ‘ja’ na početku, gotovo je sve, a suština posta jeste borba sa tim ‘ja’, borba sa tim egoizmom.“

Upravo u toj tišini i skromnosti krije se prava vrednost posta – u delima koja se ne ističu i veri koja se ne nameće.

Put pokajanja i povratka sebi

Arhimandrit Vasilije podseća da je post neraskidivo povezan sa pokajanjem i suočavanjem sa sopstvenim greškama.

„Adam je izgnan iz Raja kada je pogrešio. Greh znači promašaj, gubitak zajednice sa Bogom. Svaki greh, mali ili veliki, jeste udaljavanje od Boga.“

Slika Adama, kako stoji pred vratima raja, zapravo je slika svakog čoveka – bića koje je osetilo slabost, hladnoću i udaljenost, ali kojem je uvek ostavljen put povratka. Taj put vodi kroz pokajanje, ispovest i iskrenu molitvu.

Kada se čovek pokaje i izgovori svoje grehe, vraća se u zajednicu – sa Bogom, sa sobom i sa drugima. Zato je post mnogo više od uzdržavanja – on je povratak, putovanje ka unutrašnjem miru i radosti.

„Svaki greh jeste udaljavanje od Boga, a svako pokajanje i svaka molitva jeste vraćanje u naručje njegovo. To je post – i post kao radost“, zaključuje arhimandrit Vasilije.