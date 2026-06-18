Tajnu najukusnijeg pire krompira otkrio je jedan od najnagrađivanijih kuvara na svetu, čiji se rad može pohvaliti sa čak 32 Mišelinove zvezdice. Njegov recept pokazuje da nekoliko jednostavnih koraka može običan prilog pretvoriti u pravo gurmansko jelo.

Najkremastiji pire krompir

Sastojci:

1 kg belog krompira (oprati, ali ne ljuštiti)

so po ukusu

50 g maslaca (dodavati postepeno)

vrelo mleko po potrebi

Priprema:

Krompir stavite u šerpu sa dobro posoljenom vodom i kuvajte dok ne postane potpuno mekan.

Kada je krompir gotov, dok je još vreo, oljuštite ga uz pomoć kuhinjske krpe. Ovaj mali trik olakšava guljenje i pomaže da krompir zadrži svoju savršenu teksturu.

Zatim krompir provucite kroz rajser (ricer), a potom celu smesu procedite kroz što sitnije sito ili cediljku. Upravo ovaj korak daje pireu onu svilenkastu teksturu bez ijedne grudvice.

Vratite krompir u šerpu i na laganoj vatri dodajte maslac postepeno, mešajući nakon svakog dodavanja dok se potpuno ne sjedini.

Na kraju sipajte vrelo mleko malo po malo, sve dok ne dobijete gustinu koja vam najviše odgovara. Posolite po ukusu.

Trikovi za savršen pire:

Krompir kuvajte u ljusci jer tako ostaje ukusniji i manje vodenast.

Nemojte previše mutiti krompir, jer može postati lepljiv.

Uvek koristite vrelo mleko - hladno može pokvariti teksturu.

Maslac dodajte dok je pire topao kako bi se lepo sjedinio.

Probajte ovaj način pripreme i možda više nikada nećete praviti pire drugačije.