Srbija nudi bezbroj mogućnosti da provedete godišnji odmor baš u njenim letovalištima, a na samo sat vožnje od mesta u kojem stanujete.

Reporteri Danasa na lokalu prošetali su po potencijalno dobrim mestima za desetodnevni predah od posla i napravili spisak gde bismo mogli ove godine. Naravno, ko voli domaći turizam.

Novi Sad: Tajna jezera Fruške Gore

Čuveno Bešenovačko jezero, jedno je od najlepših jezera u Sremu, koje karakeriše bistra, tirkizna voda. U njoj spas od vrućina pronalazi sve više ljudi, ali ne samo lokalaca, već i iz šire okoline.

Bešenovačko jezero, koje je još poznato i kao Beli kamen, nastalo je pre nešto više od četiri decenije u kopu Beočinske cementare.

Kako je ta firma napustila kop i u međuvremenu privatizovana, za to vreme je mesto na kojem se vadila ruda lapor sve do osamdesetih godina, počelo da akumulira vodu.

Tako je tek nedavno nastalo, prema rečima nekih posetilaca, možda i najlepše jezero, u nizu veštačkih jezera koji se nalaze na obroncima nacionalnog parka Fruška Gora.

Kako biste stigli do tog mesta, potrebno vam je oko 45 minuta vožnje od Novog Sada, da biste prešli razdaljinu od nešto više od 30 kilometara od grada. Jezero je „ušuškano“ između Rume i Sremske Mitrovice, u blizini sela Bešenovo, u kojem se nalazi istoimeni manastir iz XIII veka.

Lako je pristupačno, budući da se nalazi na svega nekoliko desetina metara od saobraćajnice.

Na obodima jezera i dalje se nalaze ostaci belog kamena, na osnovu čega je ovo neobično mesto dobilo i svoj drugi naziv, svedočeći o njegovoj prošlosti.

Tako je, zbog sve veće popularnosti, u međuvremenu uređena plaža, koja može zameniti morsku plažu. Zabrana kupanja koja je naznačena se ne poštuje, s obzirom na to da je to glavni motiv dolaska na ovo mesto.

Zbog velike dubine, svima se savetuje oprez. Jezero je duboko skoro 60 metara, a prema pojedinim procenama, njegova dubina i dalje raste, i zato se ulazak u vodu savetuje najveštijim kupačima.

Među njima su i oni koji se na obodima jezera mažu blatom, jer postoji verovanje da je ono bogato mineralima, kao i jezerska voda.

Lekovita roze voda blizu Subotice

Na samo 30 kilometara od Subotice, kroz prostrana polja suncokreta, kukuruza i drugih poljoprivrednih kultura, nalazi se kompleks Termalne banje u Pačiru za koju mnogi posetioci kažu da leči “telo i dušu”.

Već sam kompleks okružuje neverovatna priroda. Sa desne strane je ulica bogata gustim drvoredom iza kojeg se podiže suncem okupano brdašce sena, a sa leve strane mali kanal koji preseca put vodeći u šumu.

Kroz pažljivo uređen kamenjar zelenilom i lavandom, jedva da se nazire ružičasta voda, ali je i to dovoljno da u potpunosti okupira pažnju posmatrača i privuče ga direktno ka jezeru, kao da osim njega više ništa ne postoji.

Iako isprva deluje malo, kada mu se približite ili odlučite da ga preplivate, uverićete se da je jezero prostrano i da vas pogled vara. Ali vas ne vara po pitanju boje, koja vam ispunjava ceo vidokrug.

Upravo je boja vode ono što ovo jezero čini posebnim, jer je u letnjim mesecima ružičasto. Na julskom suncu odsjaj je toliko jak da odaje utisak polja ciklame, dok u “hladu” napravljenim od oblaka, poprima nešto tamniju nijansu ljubičaste.

Jezero je okruženo lepo uređenom plažom sa sitnim kamenjem, uz koju su raspoređene ležaljke sa suncobranima.

Malo dalje su stolovi i stolice pod nadstrešnicom, a iza njih i velika zelena površina za one koji preferiraju sunčanje na travi, što omogućava kompleksu da odjednom ugosti približno 1.000 posetilaca.

Dok hodamo između ležaljki, na jednoj od njih zatičemo Svetlanu kako sa prijateljicom uživa u blagom suncu.

“Za banju sam saznala pre pet godina i mogu da kažem da je to bila ljubav na prvi pogled”, započinje priču Svetlana.

“Specifična je atmosfera i miris koji voda pruža, odnosno isparenja koja ovo jezero ima zaista blagotvorno deluju. To je bio moj neki prvi utisak, a takođe blagotvorno deluje i na zdravlje čoveka, kosti, mišiće, zglobove, kožu, urogenitalni trakt. Voda koja leči sve”, saznajemo na licu mesta od domaćice kompleksa na jezeru.

Tisa kraj Zrenjanina pravi raj

Nije Zrenjanin daleko ni od Beograda, ni od Novog Sada, od prvog samo 75 kilometara, a od drugog 50 kilometara ali pravi odmor i razbibrigu krije njegova okolina bogata vodenim tokovima i jezerima.

Na njoj je moguć nautizam, pecanje, kupanje, šetanje, odmaranje. Jednom rečju opuštanje kakvo samo reka može da ponudi. Ili, kao što kaže pesma, „čamcem sam po Tisi“.

Iako su temalne vode u velikoj meri i dalje neiskorišćen potencijal ovog kraja, jedan broj turista svake godine poseti Bogatić, zahvaljujući Spa kompleksu “Termalna rivijera”, koji je i često odredište Šapčana.

Kompleks sa termalnom vodom, prostire se na 20 hektara, i u svom sastavu ima otvorene i zatvorene bazene za odrasle i decu, đakuzi, kao i apartmane, za one koji žele da ovde provedu više dana.

“Termalna voda je lekovita za kožna oboljenja i druge bolesti a temperatura vode, u toplim bazenima, izjednačena je sa temperatrom tela i iznosi 36, 37 stepeni. Vodu ne rashlađujemo sa običnom vodom, već je samo filtriramo, dok se se sama ne rashladi”, objašnjava za Danas Radenko Ćosić iz “Termalne Rivijere”.

Počev od peščanih sprudova kod Titela i velike plaže u samom mestu, do kupališta i nautičke marine kod Žabaljskom mosta a potom izletišta u Elemiru, pa peščane plaže u Tarašu, sve do keja u Novom Bečeju a onda dalje, uz tok Tise do Kanjiže i Sente.

Za duži put spremne putnike reka vodi i do Mađarske, plovno je do Segedina, Čongrada i Tokaja.

Uz obale Tise kriju se peščane plaže, pa se čamcima i brodićima može lako do njih stići. U okolini Titela putnike namernike dočekaće priča o Hunima i Atili Biču Božjem, čija humka se, prema predanju, nalazi baš na jednoj rečnoj adi.

Svako izletište na Tisi ima ugostiteljske objekte, uglavnom rečnog ambijenta i sadržaja bez nekih velikih pretenzija. Sve je opušteno.

Važno je samo da je „debeli lad“, da su karo stolnjaci i dobra alaska čorba. Onda je sve lakše, pa i vrućine.

Užice: Nigde nema takve zore…

„Nigde nema takve zore, kao iznad Mokre Gore“, stihovi su pesnika Mihaila Ćupovića Ćupa (1934-2004), Mokrogorca, koji je živeo u Čajetini i svojim stihovima opisao jedno od najlepših i najrazvijenijih sela ne samo u Srbiji, nego i u svetu.

Da je to tako, dokazuje prošlogodišnja odluka Svetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija (UNWTO) koja je Mokru Goru, u konkurenciji više od 170 sela iz 75 zemalja, proglasila za najbolje turističko selo na svetu.

Za razliku od centra Zlatibora, živopisno selo između Zlatibora i Tare, na oko 45 kilometara od Užica, još uvek nije savladano urbanističkim haosom, mada se njegovi počeci naslućuju i na tom produčju.

Sve više je natpisa o prodaji placeva i sve više se gradi, što je najava da bi i Mokra Gora uskoro mogla urbanistički da „podivlja“.

Do tada, trebalo bi ugrabiti priliku i osetiti planinski vazduh, mirise četinara, šumove reke Kamešine, izvora i potoka, probati lekovite bele vode, izležavati se na nekom od proplanaka. Pešačiti. Dobro pojesti. Doživeti Ćupovu zoru.

I putovanje ka Mokroj Gori može da bude avantura. Trebalo bi zastati i raspitati se o usudu Srbije i sveta u Kremnima, srpskim Delfima, koje su proslavili proroci Tarabići, a Kremanci ga vešto promovisali i komercijalizovali.

Da je Mokra Gora perspektivna lokacija, shvatio je to davno i reditelj Emir Kisturica, pa je na brdu Mećavnik sagradio etno – kompleks Drvengrad, koji je postao svetski kulturni centar.

U njemu se priređuju Kustendrof, međunarodni filmski i muzički festival, koji ugošćuje mlade stvaraoce i afirmisane filmske autore, i „Baljšoj“ – festival umetničke muzike na kome se sureću izvođači iz Srbije i Rusije, ali i iz druguh delova sveta.

Kragujevac: Goč je odavno turistička destinacija

Goč je šumovita planina koja je zahvaljujući svojoj bogatoj prirodi i pitomoj klimi postala interesantna turistička destinacija još odavno.

Ljubitelji prirode u prolećnim mesecima mogu uživati u dugim šetnjama kroz mnogobrojne četinarske i listopadne šume, dok leti poseban osećaj pruža šetnja kroz polja borovnica, šumskih jagoda i kroz polja obrasla planinskim travama.

Planina Goč, na samo 25 minuta od centra Kraljeva ili 50 kilometara vazdušnom linijom od Kragujevca je izuzetno bogata izvorima i bistrim planinskim rekama, a na njoj se nalazi preko 150 izvora pijaće vode.

Do nje se i lako stiže. Kad se iz Kraljeva krene prema Vrnjačkoj Banji, pa se na samom izlazu iz grada, malo ispred autodroma „Beranovac” skrene desno, put vodi preko vikend naselja Kamenice i Brezne ka vrhu planine.

Nadmorska visina Goča kreće se između 700 i 1.154 metara. Klima je umereno kontinentalna. Podneblje Goča najviše odgovara anemičnim i osobama nežnog zdravlja, naročito deci.

Planina Goč smeštena je iznad Kraljeva i Vrnjačke Banje i kao da maše Zapadnoj Moravi stablima autohtonih vrsta drveća Srbije. Ona prati njen tok.

Šumski mozaik stoletnih stabala bukve i jele, uz bor, hrast, planinski javor i još preko 600 drugih vrsta biljaka predstavljaju simbol ove planine i pluća okolnih naseljenih mesta.

To je samo jedan od razloga zbog kojeg ovo prirodno blago uživa status specijalnog rezervata prirode od 2014. godine sa oko četiri hiljade hektara pod zaštitom.

Niško more je Bovansko jezero

Nišlije, kao i stanovnici okolnih gradova sa juga Srbije, mogu da provode tropske letnje dane odmarajući se na Bovanskom jezeru, koje je od tog grada udaljeno pedesetak kilometara.

Posebna čar Bovanskog jezera, koje mnogi nazivaju „Bovanskim morem“, što je relativno blizu Sokobanji, nekih devet kilometara, te se osim kupanja i sunčanja na jezeru, može i pešačiti do najposećenije banje u Srbiji.

Rtanj je, takođe, blizu Bovanskog jezera pa se organizuju pešačke ture i do te planine.

Bovansko jezero je leti prepuno turista, posebno je velika gužva tokom vikenda jer tada dolazi veliki broj građana iz Niša, Leskovca i Beograda.