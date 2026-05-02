Zato ne čudi što su se uz ovaj praznik vezali brojni običaji, posebno oni koji se odnose na bilje, zdravlje, kuću i porodični mir.

Među biljkama koje se najčešće pominju u narodnim verovanjima posebno mesto zauzima kopriva - skromna, jaka i naizgled obična biljka kojoj su naši stari pripisivali zaštitnu moć.

Kopriva kao simbol zaštite doma

Prema narodnom verovanju, kopriva se unosila u kuću pre Đurđevdana kako bi zaštitila dom od loše energije, bolesti i nesreće. Njena snaga povezivala se upravo sa osobinom po kojoj je prepoznatljiva - "žari", peče i opominje, pa se verovalo da na isti način može da "spali" sve ono što nije dobro za kuću i ukućane.

U nekim krajevima kopriva se stavljala na prag, ispod otirača ili blizu ulaza u dom, jer se verovalo da tako čuva porodicu i sprečava da loše stvari "pređu prag".

Kopriva je u narodu oduvek važila za biljku snage, otpornosti i obnavljanja. Raste gotovo svuda, teško ju je iskoreniti, a upravo su te osobine našim precima bile simbol izdržljivosti i napretka.

Zato se u đurđevdanskim običajima kopriva ne posmatra samo kao biljka, već kao znak novog početka. Verovalo se da u dom unosi zdravlje, mir, plodnost i sreću, a u pojedinim predanjima povezivana je i sa novcem, jer je predstavljala bujanje i rast.

Đurđevdan - praznik prirode i novog ciklusa