Rupa za sadnju paradajza mora biti duboka, dublja nego što je potrebno jer želimo da napravimo mesta za kompost. Dodajte nekoliko lopata komposta koji će trajno hraniti koren paradajza i nadoknaditi mu izgubljene hranljive materije.

Što je još važnije, kompost vraća vašem zemljištu organske materije koja se vremenom polako razlažu. Ovaj proces je važan za kontinuirano zdravo zemljište. Poboljšava strukturu zemljišta, dodajući mikroskopske vazdušne džepove koji mogu da zadrže vodu, unosi nove i hrani postojeće mikrobe, gljivice i korisne bakterije u zemljište.

Jedna od najboljih stvari koju možete učiniti za svoj paradajz, zapravo za celu baštu, jeste da se pobrinete da obrađujete živo zemljište. Da biste to uradili, morate da vratite ono što izvadite, a kompost mnogo pomaže u vraćanju onoga što se koristi svake godine.

2. Mikorizne gljivice

Mikorizne gljivice su korisni mikroorganizmi koji formiraju simbiotsku vezu s korenjem biljaka, povećavajući površinu korenovog sistema za 100 do 1000 puta. One poboljšavaju apsorpciju vode i đubriva (posebno fosfora), povećavaju otpornost na sušu i bolesti, te smanjuju potrebu za mineralnim đubrivima

Kada stavite mikorizu u rupu koju kopate da biste stavili sadnicu paradajza, najverovatnije dodajete endomikorizu. Ova posebna vrsta mikorize se najčešće koristi u komercijalnim mešavinama. One se ne samo pričvršćuju za korenje vašeg paradajza; one zapravo prodiru u koren, postajući deo korenovog sistema vašeg paradajza.

A onda rastu. Brzo.

Ovaj sekundarni korenov sistem može mnogo da raste brže od korena vašeg paradajza, eksponencijalno povećavajući površinu korena. Masivna korenska mreža sastavljena od mikorize znači dobre stvari za vaš paradajz.

Prvo, to znači da su vaše biljke mnogo otpornije na sušu jer mogu da pristupe većoj količini vode.

Ne samo da vaše biljke paradajza dobijaju više vode, već dobijaju i pristup dubljoj vodi jer ova korenska struktura prodire mnogo dublje u zemlju, gde se voda skladišti. Kada dođu ti vreli avgustovski dani, vaš paradajz može bolje da izdrži od biljaka bez te korisne korenske strukture.

Mikorize pomažu u usvajanju hranljivih materija. Prvo, ove korisne male gljivice dopiru i hvataju hranljive materije u zemljištu i drže se za njih. Drugo, one luče posebne enzime koji razgrađuju hranljive materije koje su inače vezane u zemljištu, prethodno ih svareći gotovo pre nego što ih prenesu biljkama. Vaš paradajz se hrani mikoriznom mrežom koja je deo njegovog korena.