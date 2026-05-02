Većina domaćica priprema punjene paprike, pa ih filuje na razne načine. A da li ste probali suve punjene paprike?

One se češće jedu u južnim delovima Srbije koji je poznat po ovom povrću. Punjene suve paprike su jedno od onih jela koje u sebi nose miris doma, praznika i okupljanja oko stola.

Pripremaju se unapred, lako se podgrevaju i s vremenom postaju još ukusnije, što ih čini idealnim izborom za svečane dane, ali i za porodični ručak bez žurbe.

Tradicionalno su jelo, koje se priprema punjenjem blanširanih suvih paprika smesom od pirinča i luka (posna varijanta), ili mlevenog mesa, pirinča, luka i začina, a zatim se peku u rerni, često sa dodatkom paradajza i začina, dok se ne skuvaju i lepo zapeku.

Sastojci (za 6 osoba):

12–18 suvih crvenih paprika (2–3 po osobi)

750 g mlevenog mesa (teleće ili po izboru)

200 g pirinča okruglog zrna

1 veća ili 2 manje glavice crnog luka

½ struka praziluka (po mogućstvu beli deo)

3–4 čena belog luka

So, biber, mlevena crvena paprika i suvi začin po ukusu

Svež peršun (po želji)

Ulje za prženje

Za nalivanje:

1 kašika brašna

½ kašičice mlevene crvene paprike

Topla voda

Priprema:

Suve paprike potopite u vruću vodu i ostavite ih da omekšaju dok pripremate nadev.

U široj, dubljoj šerpi zagrejte malo ulja. Dodajte sitno seckan crni luk i pržite dok ne postane staklast. Ubacite sitno naseckan praziluk i nastavite sa prženjem dok ne omekša, a zatim dodajte sitno seckan beli luk.

Pirinač dobro operite i ubacite u šerpu sa lukom. Pržite nekoliko minuta uz neprestano mešanje, da se ne zalepi. Dodajte mleveno meso i pržite dok ne promeni boju i ne sjedini se sa pirinčem.

Smesu začinite solju, biberom, mlevenom crvenom paprikom i suvim začinom po ukusu. Po želji dodajte sitno seckan peršun. Probajte nadev i po potrebi dodatno začinite.

Paprike ocedite, pažljivo ih napunite pripremljenom smesom i poređajte u pouljenu vatrostalnu ili zemljanu posudu u jednom redu.

U istu šerpu u kojoj se pržio nadev sipajte toplu vodu i varjačom sastružite sve sa dna. Dodajte kašiku brašna i mlevenu crvenu papriku, dobro izmešajte žicom da nema grudvica, pa prelijte paprike. Tečnost treba da ih prelazi otprilike za širinu jednog prsta.

Posudu poklopite ili prekrijte aluminijumskom folijom i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 175°C oko 45 minuta. Zatim otklopite, proverite da li je pirinač mekan i vratite u rernu još 10–15 minuta, dok paprike blago ne porumene, a sos se malo ne zgusne.

Punjene suve paprike poslužite tople, uz kiselo mleko ili jogurt i parče domaćeg hleba.