Ako, uprkos redovnom čišćenju, imate utisak da vaš dom i dalje nije dovoljno čist, možda problem nije u količini truda, već u načinu na koji pristupate održavanju prostora. Umesto da stalno uklanjate prašinu sa svake površine, mnogo je efikasnije da sprečite njeno nakupljanje uz nekoliko jednostavnih, ali pametnih navika.
Koristite krpe od mikrofibera
Obične krpe često samo razmazuju prašinu i podižu je u vazduh. Mnogo bolje rešenje su krpe od mikrofibera, koje privlače i zadržavaju čestice.
Za još bolji efekat, blago ih navlažite pre brisanja – tako ćete lakše pokupiti i najsitniju prašinu. Preporučuje se da prašinu brišete najmanje jednom nedeljno kako biste sprečili njeno gomilanje.
Redovno usisavajte
Veliki deo prašine završava na podovima, pa je redovno usisavanje ključno.
Pored toga, mokro brisanje i čišćenje parom dodatno doprinose temeljnom uklanjanju nečistoća.
Perite posteljinu češće
Prekrivači, jastuci i ćebad lako skupljaju prašinu i grinje. Redovno pranje ne samo da smanjuje količinu prašine, već doprinosi i kvalitetnijem snu i zdravijem okruženju.
Oslobodite se nereda
Predmeti poput ukrasa, gomila časopisa ili razbacanog veša idealna su mesta za nakupljanje prašine.
Ako već redovno brišete prašinu, ne zaboravite da očistite i dekorativne predmete, kao i prostor ispod njih. Smanjite broj sitnica ili ih držite u zatvorenim vitrinama. Sve što vam ne treba – uklonite ili odložite van vidokruga.
Ne zaboravite skrivena mesta
Prašina se često zadržava tamo gde retko gledamo – iza vrata, na naslonima nameštaja, zavesama, roletnama, tepisima i tapaciranom nameštaju.
Roletne brišite nedeljno krpom od mikrofibera, a dubinsko čišćenje obavite bar jednom po sezoni. Tapacirani nameštaj usisavajte uz pomoć odgovarajućih nastavaka, jer se u njemu zadržavaju mrvice, dlake i prašina više nego što mislimo.
Očistite i biljke
Ako vaše sobne biljke deluju beživotno i prašnjavo, verovatno im je potrebno čišćenje.
Koristite meku, vlažnu krpu da obrišete listove. Time ne samo da poboljšavate izgled biljaka, već i njihovu sposobnost da upijaju svetlost i doprinose kvalitetu vazduha u prostoru.
Vodite računa o ventilaciji
Sistemi za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju mogu biti izvor prašine ako se filteri ne menjaju redovno.
U domaćinstvima bez kućnih ljubimaca, filtere menjajte na svaka tri do šest meseci. Ako imate ljubimce ili osobe sklone alergijama, preporučuje se zamena na svaka dva meseca.
Postavite otirače na ulaz
Jedan od najjednostavnijih načina da smanjite prašinu jeste da sprečite njen unos u dom. Otirači na ulazu zadržavaju prljavštinu i podsećaju vas da izujete obuću.
Što manje nečistoća unesete spolja, manje ćete ih kasnije uklanjati.
Dodatni korisni saveti
- Prašinu uklanjajte odozgo nadole kako biste sprečili njeno ponovno taloženje.
- Koristite prečišćivač vazduha za uklanjanje lebdećih čestica.
- Ako imate kućne ljubimce, redovno ih negujte kako biste smanjili opadanje dlaka.
- Držite prozore zatvorenim kada je nivo polena visok.
- Izbegavajte nošenje obuće u kući kako biste sprečili unošenje prašine i prljavštine.
Uz ove jednostavne promene, vaš dom može ostati čistiji duže – uz manje truda i mnogo bolji osećaj svežine.
Komentari (0)