Obične krpe često samo razmazuju prašinu i podižu je u vazduh. Mnogo bolje rešenje su krpe od mikrofibera, koje privlače i zadržavaju čestice.

Za još bolji efekat, blago ih navlažite pre brisanja – tako ćete lakše pokupiti i najsitniju prašinu. Preporučuje se da prašinu brišete najmanje jednom nedeljno kako biste sprečili njeno gomilanje.

Redovno usisavajte

Veliki deo prašine završava na podovima, pa je redovno usisavanje ključno.

Perite posteljinu češće

Prekrivači, jastuci i ćebad lako skupljaju prašinu i grinje. Redovno pranje ne samo da smanjuje količinu prašine, već doprinosi i kvalitetnijem snu i zdravijem okruženju.

Oslobodite se nereda

Predmeti poput ukrasa, gomila časopisa ili razbacanog veša idealna su mesta za nakupljanje prašine.

Ako već redovno brišete prašinu, ne zaboravite da očistite i dekorativne predmete, kao i prostor ispod njih. Smanjite broj sitnica ili ih držite u zatvorenim vitrinama. Sve što vam ne treba – uklonite ili odložite van vidokruga.

Ne zaboravite skrivena mesta

Prašina se često zadržava tamo gde retko gledamo – iza vrata, na naslonima nameštaja, zavesama, roletnama, tepisima i tapaciranom nameštaju.