"Imam menstruaciju, ne smem u crkvu": Šta sve ženama nije dozvoljeno u Srpskoj pravoslavnoj crkvi

I dalje se sećam razgovora koji sam pre nekoliko godina čula pre službe ispred jedne pravoslavne crkve u Srbiji.

„Imam menstruaciju, ne smem da uđem unutra", izgovorio je ženski glas.

„Uđite, nema to nikakve veze", čula sam odgovor.

Ova usputna konverzacija skrivala je brojna pitanja o položaju žena u crkvi, ali i granicama koje ostaju nevidljive, čak i onda kada formalne zabrane nema.

Kakav je položaj žena u Srpskoj pravoslavnoj crkvi (SPC)? Šta im je, a šta nije dozvoljeno? Postoje li neka određena pravila?

„Položaj žena je sličan u svim pravoslavnim crkvama i one ne mogu da budu sveštenici, niti da budu na poziciji episkopa ili patrijarha", kaže Rastko Jović, profesor na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, za BBC na srpskom.

U hrišćanskim crkvama, episkop je zadužen za upravljanje određenom crkvenom oblašću.

Patrijarh je vrhovni poglavar pravoslavnih crkava.

Žene „ipak imaju određene uloge unutar crkvenog sistema", ukazuje Jović.

„Postoje monahinje i igumanije koje vode manastire, kao i veroučiteljice koje rade sa decom i mladima", dodaje.

'Samo sam prihvatila postojeći poredak'

Mila Ilić ima 45 godina i u crkvu odlazi od detinjstva.

„Ne razmišljam o tome ko stoji iza oltara, a ko ne može da mu priđe", kaže ova vernica.