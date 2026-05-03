Crkva određuje: Kakva trpeza je dozvoljena na Đurđevdan?
Đurđevdan je praznik koji se svake godine slavi 6. maja, a u 2026. godini taj datum "pada" u sredu.

 

Dok se približava Đurđevdan, jedna od najčešćih i po mnogima najlepših krsnih slava, ponovo se otvara pitanje da li se praznik obeležava mrsnom ili posnom trpezom. Ove godine, Đurđevdan "pada" u sredu, što ga stavlja u okvir crkvenih pravila o postu.

Naime, Đurđevdan je nepokretan praznik koji se svake godine slavi 6. maja, a u 2026. godini taj datum "pada" u sredu. Kako pravoslavni kalendar propisuje post sredom i petkom, osim u periodu takozvanih trapavih sedmica, krsne slave koje se nađu u tim danima obeležavaju se posnom trpezom.

Izuzetak od ovog pravila postoji samo ukoliko slava "padne" u Svetlu nedelju, odnosno prvu sedmicu nakon Uskrsa, kada se post potpuno ukida zbog uskršnje radosti i slave se obeležavaju uz mrsnu trpezu. U 2026. godini taj slučaj ne važi, jer je Đurđevdan više nedelja udaljen od tog perioda.

Prema crkvenom učenju, krsna slava ne ukida post, već ga u određenoj meri ublažava, pa su u takvim slučajevima dozvoljeni riba, ulje i vino, dok se mrsna hrana ne koristi.

Veroučiteljica Stojana Valan podseća da je suština slave pre svega duhovna.

"Slava nije odvojena od crkvenog života. To je dan molitvenog okupljanja porodice u čast svetitelja zaštitnika doma. Ako slava pada u takozvani posni dan, trpeza treba da bude u skladu sa tim", navodi ona.

Slično ističe i protođakon Nemanja Reljić iz Manastira Rmanj, naglašavajući da je u prvom planu duhovni smisao praznika.

"Suština slave su molitva, slavski hleb, koljivo, sveća i kadionica. Hrana je u drugom planu", kaže on, podsećajući da je krsna slava kroz istoriju dobila svoje hrišćansko značenje kao dan posvećen zaštitniku porodice.

Zbog toga crkveni poredak ostaje jasan - Đurđevdan se ove godine obeležava uz posnu trpezu, uz razrešenje na ribu, ulje i vino. Svečari koji imaju veliki broj gostiju i žele da ugoste familiju i prijatelje i dan kasnije, 7. maja, mogu da ih posluže mrsnom hranom.

