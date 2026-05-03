Kultura
Alo!
Ne budite plitki: Zašto ne treba govoriti "primi saučešće"?
Rina | Rina

Ne budite plitki: Zašto ne treba govoriti "primi saučešće"?

11:30
|
0

"Kada izjavljujete saučešće ne budite plitki..."

 

Otac Predrag Popović poznat je kao neko ko često vernicima daje savete o veri, ljubavi i životu u balansu, pruža podršku vernicima u svim iskušenjima i rešava moralne dileme. Jednom prilikom je komentarisao i zašto prilikom smrtnog slučaja ne bi trebalo ožalošćenima govoriti rečenicu "Primi moje saučešće".

- Kada izjavljujete saučešće ne budite plitki, nemojte govoriti "Primi moje saučešće", pa onda "šta je to bilo, šta se desilo". Priđeš čoveku i kažeš mu "Hristos vaskrse". Tako se izjavljuje saučešće. Zapitaće se i ovaj i reći, ‘šta mi reče sad ovaj, zašto "Hristos Vaskrse". Ali shvatiće, te reči će mu se otkriti kad bude trebalo, reka je otac Predrag.

Dalje je objasnio zašto je ovaj način izražavanja empatije pravilniji i prigodan u trenucima tako tužne životne situacije.

- Pitaće vas taj kome tako izjavite saučešće "zašto si mi to rekao" a ti ćeš onda reći: "Zato što sam ti rekao da ti je otac živ, ili majka, brat, dete, ko ti je već umro. I ako je On vaskrsnuo i oni će vaskrsnuti. Ja sam ti doneo najradosniju vest - da nije umro nego da je već u budućnosti i čeka tebe. Da se nadaš i svom vasrsenju i ponovnom susretu sa njim", poručio je otac Predrag u obraćanju putem videa na svojoj Fejsbuk stranici.

pravoslavlje saučešće alo lepote srbije

Povezane vesti

Crkva određuje: Kakva trpeza je dozvoljena na Đurđevdan?
Foto: Shutterstock | Shuterstoock

Crkva određuje: Kakva trpeza je dozvoljena na Đurđevdan?

13:00 | 0
Posadite pored paradajza ovaj cvet, rađaće kao lud, a plodovi će biti zdraviji i sočniji
Foto: Shutterstock

Posadite pored paradajza ovaj cvet, rađaće kao lud, a plodovi će biti zdraviji i sočniji

10:00 | 0
Sada je idealno vreme za bosiljak: Evo kako se sadi i gaji ova biljka
Foto: Shutterstock | shutterstock

Sada je idealno vreme za bosiljak: Evo kako se sadi i gaji ova biljka

08:30 | 0
Današnji dan je posvećen trojici svetaca, među njima i Nikolaju Žičkom: Upokojio se u Americi, počiva u Leliću

Današnji dan je posvećen trojici svetaca, među njima i Nikolaju Žičkom: Upokojio se u Americi, počiva u Leliću

06:04 | 0
Mešu Selimovića su zbog ljubavi sa Srpkinjom svi odbacili: Ovako je zaista skončao, Darka je satima grlila njegovo telo, a onda joj se ukazala jedna žena
Foto: Printscreen

Mešu Selimovića su zbog ljubavi sa Srpkinjom svi odbacili: Ovako je zaista skončao, Darka je satima grlila njegovo telo, a onda joj se ukazala jedna žena

14:30 | 0
Komentari (0)
Prethodna vest Posadite pored paradajza ovaj cvet, rađaće kao lud, a plodovi će biti zdraviji i sočniji
10:00 | 0
Sledeća vest Crkva određuje: Kakva trpeza je dozvoljena na Đurđevdan?
13:00 | 0

Najnovije

Najčitanije

57min

Crkva određuje: Kakva trpeza je dozvoljena na Đurđevdan?

2H

Ne budite plitki: Zašto ne treba govoriti "primi saučešće"?

3H

Posadite pored paradajza ovaj cvet, rađaće kao lud, a plodovi će biti zdraviji i sočniji

5H

Sada je idealno vreme za bosiljak: Evo kako se sadi i gaji ova biljka

7H

Današnji dan je posvećen trojici svetaca, među njima i Nikolaju Žičkom: Upokojio se u Americi, počiva u Leliću

19H

Iskusni baštovani obavezno ove 2 stvari stavljaju u rupu pre nego posade paradajz: Zbog toga on odolevati plamenjači i rađa do jeseni

20H

Veruje se da pre Đurđevdana obavezno ovu biljku morate uneti u kuću: Pripisuje joj se magijska moć - štiti dom od loše energije, bolesti i nesreće

1D

Jezivo proročanstvo ruskog monaha o 21. veku, skoro svaka reč se ostvarila: "Dolaze najcrnji dani, evo kako ćete ih prepoznati i spasiti se"

24H

Tito se ovoj čuvenoj Srpkinji udvarao i pred Jovankom, znao je svaki njen korak, sama priznala da mu je bila miljenica: Pred smrt joj tražio 1 stvar

1D

Kuvanje pasulja svi rade pogrešno: Dodajte samo ovaj sastojak u vodu i biće mekan, rastresit a i gotov bržee pogrešno: Dodajte samo ovaj sastojak u vodu i biće mekan, rastresit a i gotov brže

Vidi sve

Preporučujemo

Cvet koji čuva kuću od zlih sila, cveta raskošno i do 15 godina
Foto: Shutterstock | Šaterstok

Cvet koji čuva kuću od zlih sila, cveta raskošno i do 15 godina

Ovo nije Bali - ovo je Srbija - nestvarna lepota na istoku: Ovaj vodopad je visok 7 metara, boja ostavlja bez reči
FOTO:RINA

Ovo nije Bali - ovo je Srbija - nestvarna lepota na istoku: Ovaj vodopad je visok 7 metara, boja ostavlja bez reči

Pospite mrvicu ovog praha oko paradajza: Rodiće duplo više, a plodovi će biti krupniji i mesnatiji
shutterstock

Pospite mrvicu ovog praha oko paradajza: Rodiće duplo više, a plodovi će biti krupniji i mesnatiji

“Imam verujte, veliki razlog”: Evo šta je prethodilo samoubistvu Branka Ćopića, njegova oproštajna poruka kida dušu
Prinstcreen

“Imam verujte, veliki razlog”: Evo šta je prethodilo samoubistvu Branka Ćopića, njegova oproštajna poruka kida dušu

Ovo selo leži na termalnom blagu, nazivaju ih još i čedovske banjice: Decenijama se meštani leče na ovim izvorima - voda vruća usred zime
Rina

Ovo selo leži na termalnom blagu, nazivaju ih još i čedovske banjice: Decenijama se meštani leče na ovim izvorima - voda vruća usred zime

Vremenska prognoza