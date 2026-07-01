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NAJSREĆNIJA SRPSKA IMENA: Ne zna se koje ima moćnije značenje
Shutterstock | BalkansCat / Shutterstock.com Editorial

NAJSREĆNIJA SRPSKA IMENA: Ne zna se koje ima moćnije značenje

17:00
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Autor:  Jadranko Žugić

Biranje imena za dete jedan je od najuzbudljivijih životnih zadataka.

 

U srpskoj i mnogim drugim kulturama, dosta se gleda na značenje imena.

Drugim rečima, neka imena se zbog svog značenja smatraju srećnim, a mi vam donosimo najsrećnija srpska imena za dečake i devojčice.

Bogdan - ovo ime dosta je popularno poslednjih godina, a znači "Božji dar", simbolizuje sreću i blagoslov.

Luka – ime koje se često povezuje sa svetlom i dobrim stvarima, a poslednjih godina je na listi najpopularnijih u našoj zemlji. Takođe ima i religijsko značenje, povezano sa svetim Lukom.

Mihailo - divno, klasično muško ime čije je značenje zapravo retoričko pitanje "Ko je kao Bog?". Ima snažnu, zaštitničku simboliku.

Jovan - znači "Bog je milostiv", a druga varijanta ovog imena je Ivan. Ime Jovan često dobijaju dečaci rođeni u januaru, kada se obeležava slava Sveti Jovan odnosno Jovandan.

Teodor - znači "Božiji dar" i često se smatra imenom koje donosi sreću.

Ana - klasično ime koje je uvek popularno, povezuje se sa blagostanjem i ljubavlju, znači "milostiva".

Milica - ime koje već decenijama ne gubi svoju popularnost u Srbiji, često se tumači kao "milostiva", "slatka", a povezano je sa srećom i ljubavlju.

Ivana - ovo ime nosi simboliku blagoslova, a ima značenje "Bog je milostiv".

Stefan - ime sa velikim istorijskim značenjem u srpskom narodu, povezano sa vladavinom i božanskim blagoslovima.

Nikola - znači "onaj koji pobeđuje" i često se smatra imenom koje nosi sreću i uspeh.

(Yumama)

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