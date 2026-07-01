NAJSREĆNIJA SRPSKA IMENA: Ne zna se koje ima moćnije značenje

U srpskoj i mnogim drugim kulturama, dosta se gleda na značenje imena.
Drugim rečima, neka imena se zbog svog značenja smatraju srećnim, a mi vam donosimo najsrećnija srpska imena za dečake i devojčice.
Bogdan - ovo ime dosta je popularno poslednjih godina, a znači "Božji dar", simbolizuje sreću i blagoslov.
Luka – ime koje se često povezuje sa svetlom i dobrim stvarima, a poslednjih godina je na listi najpopularnijih u našoj zemlji. Takođe ima i religijsko značenje, povezano sa svetim Lukom.
Mihailo - divno, klasično muško ime čije je značenje zapravo retoričko pitanje "Ko je kao Bog?". Ima snažnu, zaštitničku simboliku.
Jovan - znači "Bog je milostiv", a druga varijanta ovog imena je Ivan. Ime Jovan često dobijaju dečaci rođeni u januaru, kada se obeležava slava Sveti Jovan odnosno Jovandan.
Teodor - znači "Božiji dar" i često se smatra imenom koje donosi sreću.
Ana - klasično ime koje je uvek popularno, povezuje se sa blagostanjem i ljubavlju, znači "milostiva".
Milica - ime koje već decenijama ne gubi svoju popularnost u Srbiji, često se tumači kao "milostiva", "slatka", a povezano je sa srećom i ljubavlju.
Ivana - ovo ime nosi simboliku blagoslova, a ima značenje "Bog je milostiv".
Stefan - ime sa velikim istorijskim značenjem u srpskom narodu, povezano sa vladavinom i božanskim blagoslovima.
Nikola - znači "onaj koji pobeđuje" i često se smatra imenom koje nosi sreću i uspeh.
(Yumama)
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