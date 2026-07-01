Samo u maju zabeleženo je 4.554 dolaska turista i 12.632 noćenja.

Od januara do maja u Čačku je boravilo 5.171 stranih turista, dok ih je u maju bilo 1.739. Prema broju registrovanih turista, Čačak se, izuzimajući najveće turističke centre, banje i planine, nalazi na osmom mestu u Srbiji, piše Morava info.

Najveći deo turističkog prometa u čačanskom kraju i dalje ostvaruje Atomska banja Gornja Trepča, koju je u prvih pet meseci posetilo 1.617 turista, među kojima je bilo 246 stranih gostiju.

Na nivou Srbije, u maju je zabeleženo 470.397 turista, što je 7,4 odsto više nego u istom periodu prošle godine, dok je ostvareno oko 1,2 miliona noćenja.

Smešten u srcu zapadne Srbije, Čačak je destinacija koja na jednom mestu spaja netaknutu prirodu, bogato kulturno nasleđe i odličnu gastronomiju. Bilo da ste ljubitelj planinarenja, manastira, banjskog turizma ili jednostavno tražite mesto za vikend odmor, ovaj kraj ima mnogo toga da ponudi.

Prva stanica koju ne treba propustiti je Ovčarsko-kablarska klisura, jedan od najlepših prirodnih predela Srbije. Meandri Zapadne Morave, strme litice Ovčara i Kablara, uređene pešačke staze i spektakularni vidikovci čine ovaj kraj pravim rajem za ljubitelje prirode i fotografije. Posebno je impresivan pogled sa vrha Kablara, odakle se pruža panorama koja ostavlja bez daha.

U samom srcu klisure nalazi se Ovčar Banja, poznata po lekovitim termo-mineralnim izvorima i mirnoj atmosferi. Ovo je idealno mesto za opuštanje, šetnju uz Zapadnu Moravu ili vožnju čamcem po jezeru Međuvršje, koje je omiljeno među ribolovcima i ljubiteljima prirode.

Ovčarsko-kablarska klisura poznata je i kao „Srpska Sveta Gora“, jer se na relativno malom prostoru nalazi čak deset srednjovekovnih manastira. Manastiri Nikolje, Blagoveštenje, Preobraženje, Sretenje i Sveta Trojica vekovima čuvaju duhovno i kulturno nasleđe Srbije, zbog čega ovaj kraj privlači i brojne hodočasnike i zaljubljenike u istoriju.

Na svega dvadesetak minuta vožnje od grada nalazi se i Atomska banja Gornja Trepča, jedna od najpoznatijih banja u Srbiji. Okružena šumama i planinama, poznata je po specifičnoj mineralnoj vodi i predstavlja savršeno mesto za odmor i oporavak.

Ni sam centar Čačka ne zaostaje po sadržaju. Vredi obići Narodni muzej, Galeriju „Nadežda Petrović“, gradsko šetalište i trgove koji svedoče o bogatoj istoriji ovog kraja. Grad je poznat i po gostoprimstvu, brojnim manifestacijama i tradicionalnoj kuhinji, pa je nezaobilazno probati specijalitete zapadne Srbije u nekom od lokalnih restorana.

Čačak je destinacija u kojoj ćete za jedan vikend spojiti planine, reke, banje, manastire i vrhunsku domaću hranu. Bilo da dolazite zbog aktivnog odmora, mira u prirodi ili želje da upoznate bogatu istoriju Srbije, ovaj grad će vas sigurno iznenaditi i pružiti razlog da mu se ponovo vratite.